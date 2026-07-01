O cérebro amadurece aos 25 anos? A ciência revisou essa ideia

A ideia de que o cérebro humano termina de se desenvolver aos 25 anos se tornou popular nas últimas décadas. No entanto, pesquisas mais recentes indicam que essa explicação simplifica um processo muito mais complexo.

Uma análise publicada pela revista New Scientist, que reúne estudos realizados por universidades da Europa e dos Estados Unidos, mostra que diferentes regiões cerebrais amadurecem em ritmos distintos e que algumas conexões continuam evoluindo até os 40 anos.

Isso ocorre porque o desenvolvimento cerebral não acontece ao mesmo tempo em todas as áreas do cérebro. Enquanto estruturas ligadas a funções básicas atingem a maturidade ainda na adolescência, regiões responsáveis pelo planejamento, controle dos impulsos e tomada de decisões continuam passando por mudanças ao longo da vida adulta.

Como o cérebro muda durante a vida adulta?

Um dos processos mais importantes ocorre na substância cinzenta, região onde se concentram os neurônios e as sinapses responsáveis por grande parte do processamento das informações.

Durante a infância, o cérebro forma um grande número de conexões entre os neurônios. Ao longo da adolescência, parte dessas conexões é eliminada em um processo natural que torna as redes neurais mais eficientes.

Os pesquisadores comparam essa reorganização à substituição de diversas ruas pequenas por vias mais rápidas e organizadas, permitindo que as informações circulem com mais eficiência.

Esse refinamento, porém, não acontece de maneira uniforme em todo o cérebro. Além disso, fatores como genética, ambiente familiar, nível socioeconômico, cultura e experiências de vida também influenciam a velocidade desse processo.

Por que algumas habilidades amadurecem antes de outras?

Embora o cérebro continue mudando durante décadas, algumas funções se consolidam mais cedo.

Estudos com mais de 10 mil participantes indicam que a função executiva — conjunto de habilidades ligado ao planejamento, ao controle dos impulsos e à tomada de decisões — evolui rapidamente entre os 10 e os 15 anos, continua avançando durante a adolescência e tende a se estabilizar entre os 18 e os 20 anos.

Já habilidades relacionadas à cognição social, como empatia e compreensão das intenções de outras pessoas, podem continuar amadurecendo depois dessa fase. Segundo os pesquisadores, essa diferença ajuda a explicar por que alguns aspectos do comportamento adulto surgem antes de outros.

As conexões cerebrais continuam evoluindo até os 40 anos

Outra descoberta importante envolve a substância branca, formada pelas fibras que conectam diferentes regiões do cérebro e permitem a comunicação entre elas.

Estudos que analisaram dezenas de milhares de exames de imagem mostram que essas conexões continuam se tornando mais eficientes durante boa parte da vida adulta. Em algumas regiões, o pico de desenvolvimento ocorre por volta dos 30 anos; em outras, apenas próximo dos 40.

Esse processo fortalece a comunicação entre diferentes áreas cerebrais, tornando o processamento das informações mais integrado.

Existe uma idade em que o cérebro se torna totalmente adulto?

As evidências atuais indicam que não existe um momento único em que o cérebro passa a ser completamente adulto.

O amadurecimento cerebral ocorre de forma gradual e varia entre as pessoas. Enquanto muitas funções cognitivas já estão consolidadas no início da vida adulta, outras continuam sendo aperfeiçoadas por décadas.

Trata-se de um processo contínuo, influenciado pela genética, pelo ambiente e pelas experiências de vida, que pode se estender até os 40 anos em algumas das conexões mais complexas do cérebro.