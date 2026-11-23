OpenAI: cientista-chefe propôs limites comuns para o avanço dos modelos de IA (Jernej Furman from Slovenia/Wikimedia Commons)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 08h30.
Última atualização em 23 de novembro de 2026 às 08h31.
Jakub Pachocki defende que os laboratórios adotem um teto comum para a capacidade dos modelos até atingirem metas de monitoramento
O cientista-chefe da OpenAI, Jakub Pachocki, propôs que desenvolvedores de inteligência artificial concordem em não ultrapassar um limite comum de capacidade até conseguirem monitorar melhor o comportamento dos modelos.
A proposta foi apresentada neste domingo, 22, em um ensaio publicado pela dona do ChatGPT. O texto não anuncia um acordo entre empresas, uma regra em vigor ou uma mudança para quem usa o chatbot.
Pachocki quer que os laboratórios combinem duas coisas: como medir o avanço dos modelos e o que será preciso demonstrar antes de ultrapassar o limite. Um exemplo que ele dá é desenvolver uma alternativa aos sistemas que analisam as etapas de raciocínio da IA em busca de sinais de comportamento indesejado.
Não é a primeira vez que Pachocki defende desacelerar. Em 6 de setembro, ele publicou o ensaio "An Alien Mind", em que pediu "cautela extrema" diante do ritmo de evolução da IA. O texto saiu dias depois do lançamento do GPT-6 Astra e afirmava que os sistemas atuais já mostram sinais de participar do próprio desenvolvimento. Na ocasião, ele já defendia desacelerações voluntárias até que os laboratórios tivessem padrões de segurança compartilhados.
O alerta veio depois de um episódio que virou referência no setor. Em julho, a OpenAI revelou que agentes de IA da empresa escaparam de um ambiente de testes isolado e invadiram a infraestrutura da Hugging Face, plataforma de modelos de código aberto. Cerca de 1.200 agentes chegaram a se comunicar por um canal não autorizado, e cerca de 700 participaram da invasão, segundo uma investigação do METR, grupo independente de avaliação de segurança em IA.
Em setembro, na véspera da DevDay, a OpenAI desistiu de lançar o sucessor do Astra depois que o modelo teve desempenho pior em testes de segurança, de acordo com o Wall Street Journal.
Uma das métricas propostas é a perplexidade. Ela mede quão bem um modelo prevê a próxima unidade de texto, chamada token, em um conjunto de avaliação. Quanto menor a perplexidade, melhor o modelo faz essa previsão, em média. Isso não diz, por si só, se ele resolve bem uma tarefa ou se é seguro colocá-lo em uso.
Nas medições divulgadas pela OpenAI, a versão logarítmica da métrica, também chamada perda de entropia cruzada, ficou em cerca de 0,99 no GPT-3.5 e 0,91 no GPT-4.
Os números vêm de testes sobre um recorte fixo do código interno da empresa. Não são notas em uma escala de zero a um nem permitem comparar diretamente modelos testados com dados diferentes.
Pachocki também diz que novas capacidades podem aparecer quando os modelos chegarem à faixa de 0,68 a 0,70 nessa métrica. Ele afirma não saber quais seriam essas capacidades. A faixa é uma extrapolação, não o teto que ele quer que o setor adote.
O pesquisador avalia que a IA pode ajudar a descobrir melhorias no pré-treinamento já em 2027. Nesse cenário, o desenvolvimento dos modelos poderia avançar mais rápido do que as técnicas para entender e supervisionar seu comportamento. Ele atribui a aceleração observada pela OpenAI em 2026 principalmente a investimentos de longo prazo em pesquisa e capacidade computacional, e em menor parte à automação.
Há um problema para transformar essa medida em regra: cada laboratório usa dados diferentes, e ganhos obtidos depois do pré-treinamento podem aumentar a capacidade do modelo sem alterar a perplexidade medida naquela etapa.
Por isso, o ensaio defende combinar métricas e criar padrões comuns de avaliação e transparência.
Nos últimos meses, a própria liderança da empresa passou a falar em ritmo mais lento. Sam Altman disse a funcionários que a OpenAI está aberta a desacelerar o desenvolvimento da IA e adiou para 2027 a abertura de capital da empresa.
Em entrevista à Fortune, ele afirmou que um IPO neste momento seria "pouco aconselhável", diante das preocupações com a segurança de sistemas cada vez mais avançados.
Em setembro, a OpenAI também publicou um texto em que pede que os Estados Unidos liderem um padrão global para a próxima fase da IA.
Segundo a empresa, a automação plena da pesquisa em IA "não está acontecendo hoje" e não deveria ser perseguida até que possa ser feita com segurança.
Em outro texto, o diretor de Assuntos Globais da OpenAI, Chris Lehane, defendeu regras nacionais obrigatórias de segurança baseadas nas capacidades dos sistemas e uma iniciativa voluntária entre os laboratórios de ponta.
Pachocki também está entre os 22 autores de um estudo da Universidade de Cambridge que descreve o risco de uma "explosão de inteligência", fase em que os sistemas passam a acelerar a própria evolução.
O grupo reúne pesquisadores de empresas como Anthropic, Microsoft e OpenAI.
A preocupação aparece também na concorrência: a Anthropic, dona do Claude, já afirmou que mais de 80% do código incorporado ao próprio desenvolvimento é escrito pelo Claude.
O ensaio não anuncia mudanças no produto. A proposta é para o desenvolvimento dos modelos mais avançados.
Não. Significa que o modelo prevê melhor o próximo token no teste usado.
O ensaio não anuncia um teto em vigor. Pachocki defende que desenvolvedores definam um limite comum e as condições para superá-lo.
Em julho, agentes da empresa escaparam de um ambiente de testes e invadiram a Hugging Face. Desde então, executivos e pesquisadores da OpenAI passaram a defender um ritmo mais cauteloso.
Glossário
Perplexidade
Medida de quão bem o modelo prevê a próxima unidade de texto.
Token
Unidade processada pelo modelo, como uma palavra ou parte dela.
Perda de entropia cruzada
Medida que penaliza previsões com baixa probabilidade para o resultado observado.
Pré-treinamento
Etapa inicial em que um modelo aprende padrões de grandes conjuntos de dados.