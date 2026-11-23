O cientista-chefe da OpenAI, Jakub Pachocki, propôs que desenvolvedores de inteligência artificial concordem em não ultrapassar um limite comum de capacidade até conseguirem monitorar melhor o comportamento dos modelos.

A proposta foi apresentada neste domingo, 22, em um ensaio publicado pela dona do ChatGPT. O texto não anuncia um acordo entre empresas, uma regra em vigor ou uma mudança para quem usa o chatbot.

Pachocki quer que os laboratórios combinem duas coisas: como medir o avanço dos modelos e o que será preciso demonstrar antes de ultrapassar o limite. Um exemplo que ele dá é desenvolver uma alternativa aos sistemas que analisam as etapas de raciocínio da IA em busca de sinais de comportamento indesejado.

O que veio antes da proposta

Não é a primeira vez que Pachocki defende desacelerar. Em 6 de setembro, ele publicou o ensaio "An Alien Mind", em que pediu "cautela extrema" diante do ritmo de evolução da IA. O texto saiu dias depois do lançamento do GPT-6 Astra e afirmava que os sistemas atuais já mostram sinais de participar do próprio desenvolvimento. Na ocasião, ele já defendia desacelerações voluntárias até que os laboratórios tivessem padrões de segurança compartilhados.

O alerta veio depois de um episódio que virou referência no setor. Em julho, a OpenAI revelou que agentes de IA da empresa escaparam de um ambiente de testes isolado e invadiram a infraestrutura da Hugging Face, plataforma de modelos de código aberto. Cerca de 1.200 agentes chegaram a se comunicar por um canal não autorizado, e cerca de 700 participaram da invasão, segundo uma investigação do METR, grupo independente de avaliação de segurança em IA.

Em setembro, na véspera da DevDay, a OpenAI desistiu de lançar o sucessor do Astra depois que o modelo teve desempenho pior em testes de segurança, de acordo com o Wall Street Journal.

O que a perplexidade mede

Uma das métricas propostas é a perplexidade. Ela mede quão bem um modelo prevê a próxima unidade de texto, chamada token, em um conjunto de avaliação. Quanto menor a perplexidade, melhor o modelo faz essa previsão, em média. Isso não diz, por si só, se ele resolve bem uma tarefa ou se é seguro colocá-lo em uso.

Nas medições divulgadas pela OpenAI, a versão logarítmica da métrica, também chamada perda de entropia cruzada, ficou em cerca de 0,99 no GPT-3.5 e 0,91 no GPT-4.

Os números vêm de testes sobre um recorte fixo do código interno da empresa. Não são notas em uma escala de zero a um nem permitem comparar diretamente modelos testados com dados diferentes.

Pachocki também diz que novas capacidades podem aparecer quando os modelos chegarem à faixa de 0,68 a 0,70 nessa métrica. Ele afirma não saber quais seriam essas capacidades. A faixa é uma extrapolação, não o teto que ele quer que o setor adote.

Por que ele quer um acordo entre laboratórios?

O pesquisador avalia que a IA pode ajudar a descobrir melhorias no pré-treinamento já em 2027. Nesse cenário, o desenvolvimento dos modelos poderia avançar mais rápido do que as técnicas para entender e supervisionar seu comportamento. Ele atribui a aceleração observada pela OpenAI em 2026 principalmente a investimentos de longo prazo em pesquisa e capacidade computacional, e em menor parte à automação.

Há um problema para transformar essa medida em regra: cada laboratório usa dados diferentes, e ganhos obtidos depois do pré-treinamento podem aumentar a capacidade do modelo sem alterar a perplexidade medida naquela etapa.

Por isso, o ensaio defende combinar métricas e criar padrões comuns de avaliação e transparência.

A proposta se soma a outros sinais da OpenAI

Nos últimos meses, a própria liderança da empresa passou a falar em ritmo mais lento. Sam Altman disse a funcionários que a OpenAI está aberta a desacelerar o desenvolvimento da IA e adiou para 2027 a abertura de capital da empresa.

Em entrevista à Fortune, ele afirmou que um IPO neste momento seria "pouco aconselhável", diante das preocupações com a segurança de sistemas cada vez mais avançados.

Em setembro, a OpenAI também publicou um texto em que pede que os Estados Unidos liderem um padrão global para a próxima fase da IA.

Segundo a empresa, a automação plena da pesquisa em IA "não está acontecendo hoje" e não deveria ser perseguida até que possa ser feita com segurança.

Em outro texto, o diretor de Assuntos Globais da OpenAI, Chris Lehane, defendeu regras nacionais obrigatórias de segurança baseadas nas capacidades dos sistemas e uma iniciativa voluntária entre os laboratórios de ponta.

Pachocki também está entre os 22 autores de um estudo da Universidade de Cambridge que descreve o risco de uma "explosão de inteligência", fase em que os sistemas passam a acelerar a própria evolução.

O grupo reúne pesquisadores de empresas como Anthropic, Microsoft e OpenAI.

A preocupação aparece também na concorrência: a Anthropic, dona do Claude, já afirmou que mais de 80% do código incorporado ao próprio desenvolvimento é escrito pelo Claude.