Manter um restaurante funcionando sete dias por semana exige uma conta que vai muito além dos ingredientes e dos pratos servidos. É preciso ter garçons, cozinheiros e churrasqueiros disponíveis em todos os turnos.

E, com as mudanças nas regras trabalhistas, fechar essa conta ficou mais difícil.

É esse o principal desafio enfrentado por Jorge Aita, proprietário da Churrascaria Santo Antônio, considerada a primeira churrascaria do Brasil.

Fundado há 91 anos em Porto Alegre, o negócio familiar atravessou diferentes governos, crises econômicas e mudanças nos hábitos de consumo. Agora, prepara-se para mais uma transformação.

Em entrevista à EXAME, após participar de uma pesquisa inédita sobre as perspectivas dos empreendedores para 2027, Aita demonstrou preocupação com o cenário econômico e as novas exigências para as empresas.

O levantamento completo, que mede o termômetro do empreendedor brasileiro, será divulgado na próxima edição da revista EXAME.

“As novas regras assustam”, diz o empresário, que representa a terceira geração da família à frente da churrascaria.

Entre suas preocupações estão a dificuldade de encontrar funcionários, a reorganização das escalas e os possíveis efeitos da reforma tributária sobre as margens do negócio.

O receio, contudo, não significa abandonar os projetos de crescimento.

Com dois filhos envolvidos na operação, Aita está ampliando a estrutura do restaurante e estudando a expansão por franquias. A estratégia é avançar com cautela, deixando parte das decisões para o primeiro semestre de 2027.

O que preocupa a primeira churrascaria do Brasil em 2027

A maior dificuldade de Jorge Aita está na gestão de pessoas. Desde a pandemia, encontrar funcionários e organizar os turnos de trabalho se tornou um problema recorrente na operação.

A mudança na jornada de trabalho adicionou uma nova preocupação.

Em outubro de 2026, o Congresso Nacional promulgou a emenda constitucional que acabou com a escala 6x1, modelo em que o funcionário trabalha seis dias e descansa um.

Pelas novas regras, a partir de 16 de dezembro, os trabalhadores passam a ter direito a dois dias de descanso remunerado por semana, com jornada máxima de 42 horas. Em dezembro de 2027, o limite cairá para 40 horas semanais, sem redução salarial.

A legislação também prevê possibilidades de compensação das folgas por negociação coletiva, tema que ainda depende de regulamentação do governo.

Para um restaurante que abre todos os dias, inclusive aos fins de semana, a mudança exige reorganizar turnos e a distribuição de funcionários.

“Já era difícil formar equipe e escala depois da pandemia. Hoje o restaurante trabalha sete dias por semana. Encaixar mais uma folga tá dando quebra-cabeça danado”, afirma Aita.

A Santo Antônio tem uma particularidade: mantém profissionais com até 50 anos de casa. São garçons experientes, responsáveis também por transmitir aos novos funcionários o padrão de atendimento da churrascaria.

Aita considera esses profissionais fundamentais para preservar a identidade do estabelecimento enquanto a operação se moderniza.

Outra preocupação é a reforma tributária. Na pesquisa da EXAME, o empresário apontou o aumento da carga tributária e as incertezas da implementação das novas regras como os principais riscos para o próximo ano.

Ele teme uma eventual redução das margens de lucro e avalia como baixa a previsibilidade do ambiente de negócios.

Por isso, a estratégia para os próximos meses é preservar o caixa, evitar novas contratações além da reposição de funcionários que deixam a empresa e priorizar investimentos com recursos próprios — postura de cautela que tem marcado o setor de bares e restaurantes.

Como uma churrascaria de 91 anos chegou à quarta geração

A Santo Antônio começou em 1935, quando Porto Alegre ainda crescia para além do bairro Moinhos de Vento.

Foi ali que os imigrantes italianos Antonio e Conchetta Aita abriram uma pequena lanchonete para vender marmitas aos trabalhadores da região. O negócio evoluiu para uma cantina italiana até encontrar no churrasco seu principal produto.

A virada aconteceu durante as comemorações do centenário da Revolução Farroupilha. Antonio foi responsável por preparar um churrasco para o evento e percebeu a oportunidade de transformar aquele serviço em um negócio permanente.

Nove décadas depois, a família continua no comando.

Jorge Aita representa a terceira geração e divide a administração com os filhos Rafael e Fabrício, integrantes da quarta geração. Um deles se formou em administração e teve experiência profissional na Espanha. O outro estudou gastronomia.

A chegada dos irmãos, há cerca de seis anos, mudou os rumos da empresa.

Na época, Jorge também comandava uma operação de eventos corporativos e sociais, a Jorge Aita Gastronomia, e chegou a considerar vender os imóveis da churrascaria para se dedicar a esse segmento.

Os filhos o convenceram a manter o negócio da família.

Desde então, a Santo Antônio passou por reformas, profissionalizou a administração e ampliou o faturamento. A receita cresceu de 4,5 milhões de reais em 2021 para 15,6 milhões de reais em 2025, um avanço superior a 200%.

A modernização também chegou à cozinha. Equipamentos substituíram processos antigos, embora a casa continue apostando no churrasco à la carte, modelo utilizado desde a fundação.

Para Jorge, a longevidade de um restaurante depende justamente da capacidade de melhorar continuamente o serviço.

Como a Santo Antônio pretende crescer em 2027

Jorge costuma comparar a gestão da empresa a um time de futebol.

“Eu comparo um pouco com futebol: nós três somos três centroavantes. É tudo do meio-campo para frente”, diz.

A comparação ajuda a explicar como a quarta geração vem organizando o negócio. Pai e filhos participam diretamente da operação e das decisões de crescimento, mas passaram a contratar especialistas para atividades nas quais não têm experiência.

Hoje, a churrascaria conta com apoio externo para o departamento pessoal, consultoria financeira e organização de processos internos.

“Tudo que a gente não sabe, procuramos quem saiba”, afirma.

Essa estratégia também orienta o projeto de franquias.

Há cerca de dois anos, a família trabalha com uma consultoria especializada para desenvolver um modelo capaz de levar a Santo Antônio a outros endereços.

A proposta apresentada anteriormente prevê restaurantes mais enxutos, principalmente em shoppings, com investimento estimado em 500 mil reais por unidade. O formato seria diferente da grande casa que a empresa mantém no bairro Moinhos de Vento.

Por enquanto, o crescimento imediato está concentrado na operação existente.

A churrascaria abriu um novo espaço para eventos, chamado Caitano, com capacidade para aproximadamente 50 pessoas. A ampliação busca atender à demanda por encontros corporativos e aumentar as fontes de receita da empresa.

O projeto se soma às reformas realizadas nos últimos anos e à meta, anunciada anteriormente, de alcançar faturamento de 20 milhões de reais em 2026.

Para 2027, contudo, o empresário não pretende acelerar a expansão a qualquer custo. Na pesquisa da EXAME, afirmou que o foco será o crescimento orgânico, com lançamento de novos produtos e serviços, e que algumas decisões foram postergadas para o primeiro semestre.

Apesar do cenário econômico desafiador, Aita prefere olhar para um horizonte mais longo.

Afinal, a família já atravessou diferentes políticas econômicas e mudanças de governo desde a fundação do restaurante. A meta agora é chegar ao centenário, em 2035, com a empresa ainda nas mãos dos descendentes de Antonio e Conchetta.

“Somos uma empresa familiar, já na quarta geração. Passamos por muitas mudanças de planos governamentais, focamos no nosso centenário daqui a 9 anos”, afirmou Aita na pesquisa da EXAME.

E resumiu a postura da família diante das incertezas: “Seguimos firmes e tocando em frente! Os planos são de expansão”.