Como tomar decisões rapidamente?

Clareza no objetivo: A decisão precisa estar alinhada com o objetivo geral, seja ele individual ou organizacional. Saber claramente o que você quer alcançar ajuda a filtrar opções e simplificar o processo decisório.

Informação relevante: A qualidade da decisão depende da qualidade das informações disponíveis. No entanto, em situações de urgência, é preciso aceitar que nem todas as informações estarão disponíveis e ser capaz de tomar decisões com base no que é essencial.