O mito da pessoa “evoluída”: por que maturidade emocional não é viver em paz o tempo todo

Ser 'zen' não significa maturidade emocional | Freepik
Estagiária
Publicado em 16 de março de 2026 às 16h40.
No imaginário popular, pessoas emocionalmente inteligentes seriam aquelas que nunca se irritam, que evitam embates a qualquer custo e que mantêm uma postura constantemente serena, descritas como alguém “evoluído”.
Mas um estudo publicado na Plos One vai na contramão dessa definição. Segundo o levantamento, quem tem a capacidade de regular emoções reconhece sentimento, compreende suas causas e sabe como agir a partir deles.
“Habilidades de IE [inteligência emocional] mais elevadas estavam associadas a um maior uso de estratégias de reavaliação cognitiva e a um menor uso de estratégias de supressão expressiva para a regulação das emoções.”, diz o estudo.
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Uma pessoa emocionalmente madura é aquela que sabe quando e como reagir. Em outras palavras: é alguém que sabe se posicionar.
Isso pode significar discordar, colocar limites, expressar incômodos ou defender um ponto de vista. Em muitos contextos, evitar qualquer confronto não é sinal de equilíbrio, mas, na verdade, pode ser apenas medo do conflito.
Outro mito comum é associar emoções consideradas “negativas” à falta de controle emocional. Emoções como raiva, frustração ou tristeza fazem parte da vida e sinalizam limites ultrapassados, expectativas quebradas ou necessidades não atendidas.
Especialistas afirmam que não há problema em sentir essas emoções, o problema é não saber o que fazer com elas. Para eles, inteligência emocional não consiste em suprimir sentimentos, mas em reconhecê-los sem ser dominado por eles.
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Existe também uma romantização da figura da pessoa que parece estar sempre calma. Quase como se maturidade emocional fosse alcançar um estado permanente de serenidade diante de qualquer situação.
E isso é mais do que uma opinião. Os pesquisadores relatam que existe uma relação entre inteligência emocional e a capacidade de lidar com as emoções. Essas pessoas tendem a observar mais seus sentimentos e não omitir emoções.
Ter inteligência emocional não impede de que sintam frustrações em alguns momentos. A diferença está em como processar essas emoções e nas escolhas que faz a partir delas. Especialistas dizem que regular emoções não é o mesmo que apagá-las, mas é saber pausar antes de reagir impulsivamente.
Em ambientes profissionais cada vez mais exigentes, a capacidade de lidar com pressão, administrar frustrações e manter o equilíbrio diante de desafios influencia diretamente a qualidade das decisões, das relações e dos resultados.
Profissionais que desenvolvem inteligência emocional conseguem manter o foco em momentos difíceis, lidar melhor com feedbacks, resolver conflitos e se automotivar mesmo diante de adversidades — habilidades cada vez mais valorizadas por empresas e lideranças.
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