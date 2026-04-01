Artemis II: onde assistir o lançamento da Nasa ao vivo?

O lançamento da missão Artemis II, da Nasa, está previsto para acontecer nesta quarta-feira, 1º, e será transmitido ao vivo para o público. O evento marca o retorno de voos tripulados ao redor da Lua após mais de 50 anos.

A decolagem está prevista para as 19h24 (horário de Brasília), no Centro Espacial Kennedy, na Flórida. A cobertura ao vivo começa cerca de uma hora antes, com imagens diretas do local e atualizações em tempo real sobre as condições do lançamento.

Onde assistir ao lançamento da Artemis II?

A transmissão da missão Artemis II será exibida no canal do YouTube da Nasa.

O público poderá acompanhar todas as etapas do lançamento, com cobertura ao vivo diretamente dos Estados Unidos.

Que horas começa o lançamento da Artemis II?

18h (Brasília): início da transmissão

19h24 (Brasília): horário previsto para o lançamento

O cronograma pode sofrer alterações em caso de condições climáticas desfavoráveis ou ajustes técnicos de última hora.

O que esperar da missão Artemis II?

A Artemis II é o primeiro voo tripulado desse novo ciclo de missões e representa um avanço nos planos de levar novamente humanos ao espaço profundo.

A tripulação é formada por Reid Wiseman, Jeremy Hansen, Victor Glover e Christina Koch. A missão também marca a participação do primeiro homem negro e da primeira mulher em uma viagem da agência com destino à órbita da Lua.

Durante a jornada, a espaçonave realizará uma órbita ao redor do satélite, incluindo o sobrevoo do lado oculto.

O trajeto pode estabelecer um novo recorde de distância percorrida por humanos no espaço, superando marca registrada pela missão Apollo 13.

Nesta etapa, os astronautas não pousarão na superfície lunar. O objetivo é testar sistemas essenciais da espaçonave Orion, incluindo suporte de vida e outras tecnologias necessárias para futuras missões.