De Marte ao Sol: as descobertas da Nasa que estão 'chacoalhando' a ciência

A Nasa divulgou ao longo de 2025 uma série de descobertas que ampliam o conhecimento sobre o espaço, incluindo possíveis sinais de vida em Marte, objetos vindos de outros sistemas estelares e novos registros do Sol. Os resultados foram apresentados em diferentes estudos científicos e missões da agência.

Mesmo em meio a mudanças internas e desafios orçamentários, pesquisas conduzidas com telescópios, sondas e robôs continuaram gerando dados relevantes sobre a origem e o funcionamento do Universo.

Sinais de vida em Marte

Durante a exploração da cratera Jezero, o rover Perseverance identificou uma rocha com características incomuns. A formação, chamada Cheyava Falls, apresentou elementos como carbono, fósforo e ferro.

Os dados foram analisados por uma equipe liderada por Joel Hurowitz e publicados na revista Nature. Os pesquisadores apontam que a composição pode estar associada a processos biológicos, embora a confirmação dependa de análises futuras em laboratório na Terra.

Visitante de outro sistema

Em junho, o sistema ATLAS detectou o cometa 3I/ATLAS, um objeto originado fora do Sistema Solar.

Esse tipo de corpo celeste é raro e permite estudar a composição de outros sistemas planetários. Observações indicaram alta concentração de dióxido de carbono e idade avançada, o que fornece pistas sobre a formação de ambientes distantes.

Mistério de Betelgeuse

Astrônomos confirmaram a existência de uma estrela companheira orbitando Betelgeuse.

A descoberta foi liderada por Steve B. Howell e publicada no periódico The Astrophysical Journal Letters. A presença dessa estrela ajuda a explicar variações de brilho observadas há décadas.

Nova lua de Urano

O Telescópio Espacial James Webb identificou uma nova lua orbitando Urano, chamada provisoriamente de S/2025 U1.

Com cerca de 10 quilômetros de diâmetro, o satélite natural não havia sido detectado anteriormente, nem mesmo pela missão Voyager 2. A descoberta sugere que outros corpos ainda podem existir ao redor do planeta.

Buraco negro gigante

Pesquisadores identificaram um dos maiores buracos negros já registrados, com massa estimada em 36 bilhões de vezes a do Sol.

O objeto está localizado na galáxia conhecida como Ferradura Cósmica. O estudo foi publicado na revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society e liderado por Carlos Melo.

Ingredientes da vida em asteroide

A missão OSIRIS-REx analisou amostras do asteroide Bennu e identificou compostos como aminoácidos e nucleobases.

Os resultados foram publicados nas revistas Nature Astronomy e Nature Geoscience. Também foram encontrados açúcares, o que amplia a compreensão sobre a origem dos componentes químicos ligados à vida.

Imagens inéditas do Sol

No fim do ranking aparece a sonda Parker Solar Probe, que registrou as imagens mais próximas já feitas do Sol.

Os dados mostram a coroa solar com alto nível de detalhe, incluindo ejeções de massa coronal e ventos solares. As observações ajudam a entender fenômenos que podem afetar satélites e sistemas tecnológicos na Terra.