Nova espécie de rã é descoberta em floresta alagada da Amazônia

Uma nova espécie de rã foi descoberta em uma área de floresta sazonalmente alagada da Amazônia ocidental. Batizada de Adenomera varcena, ela se parece com outras espécies do mesmo gênero, mas diferenças no DNA, no canto e em características físicas permitiram aos pesquisadores confirmar que se tratava de um animal ainda não descrito pela ciência.

A descoberta ocorreu durante expedições na região do Alto Juruá, no oeste do Acre, em fragmentos de floresta próximos aos rios Moa e Crôa, nas proximidades de Cruzeiro do Sul. O estudo reúne pesquisadores de instituições brasileiras e internacionais e foi publicado na revista científica Ichthyology & Herpetology.

DNA e canto revelaram nova espécie de rã

A aparência do animal, sozinha, não seria suficiente para diferenciá-lo de espécies próximas. Para confirmar a descoberta, os cientistas combinaram diferentes tipos de evidências. A equipe comparou sequências de DNA, gravações dos cantos, formato do corpo, características do habitat e exemplares preservados em coleções científicas.

Entre as diferenças físicas identificadas está a ausência de uma mancha escura na parte inferior do antebraço. O canto de acasalamento também ajudou na identificação: a espécie produz um som curto em ritmo lento, acompanhado de outras características acústicas que a distinguem de parentes próximos.

Essas diferenças pouco perceptíveis externamente são um exemplo de diversidade críptica, quando animais muito semelhantes na aparência pertencem, na verdade, a espécies distintas.

Os pesquisadores encontraram ainda indícios de que outras linhagens do gênero Adenomera podem não ter sido formalmente descritas.

Rã foi encontrada em floresta alagada da Amazônia

O habitat da Adenomera varcena também chamou a atenção dos pesquisadores. Espécies do gênero Adenomera são geralmente associadas a florestas de terra firme, enquanto o novo anfíbio foi encontrado em áreas submetidas a inundações sazonais.

O próprio nome varcena faz referência às florestas alagadas da Amazônia, que permanecem submersas durante determinados períodos do ano. A descoberta estabelece uma associação com esse tipo de ambiente que ainda não era conhecida para o gênero.

Os cientistas, porém, ainda não conhecem em detalhes as necessidades ecológicas, o período reprodutivo e outros aspectos da história natural da espécie.

Mudanças climáticas podem afetar habitat da nova rã

A dependência de áreas sujeitas a inundações levanta questões sobre os possíveis efeitos das mudanças climáticas sobre a espécie.

Segundo Thiago R. Carvalho, professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), alterações nos padrões sazonais de inundação podem influenciar o comportamento reprodutivo da Adenomera varcena. Ainda não é possível determinar a intensidade desse impacto porque aspectos importantes de sua ecologia permanecem desconhecidos.

A preocupação está relacionada à preferência do animal por esse ambiente específico. Mudanças no período ou na intensidade das cheias podem modificar as condições encontradas pela espécie ao longo do ano.

Descoberta de novas espécies ajuda na conservação da Amazônia

A descrição formal de uma nova espécie também tem implicações para sua conservação. Animais que ainda não foram reconhecidos pela ciência podem ficar fora de listas de espécies ameaçadas e de avaliações sobre risco de extinção.

Segundo Célio F. B. Haddad, professor da Universidade Estadual Paulista (Unesp), a destruição dos ecossistemas ocorre atualmente em ritmo superior à capacidade dos estudos taxonômicos de documentar a biodiversidade. Nesse cenário, espécies ainda desconhecidas podem perder habitat antes mesmo de serem formalmente identificadas.