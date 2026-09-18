Nintendo Switch 2 terá versão especial para 40 anos de 'The Legend of Zelda'

"The Legend of Zelda" completa 40 anos em 2026. Para comemorar, a Nintendo anunciou o remake de Ocarina of Time. Para complementar a celebração, a fabricante preparou uma edição especial do Nintendo Switch 2, ao lado de uma série de acessórios tematizados.

As novidades da Nintendo entraram em pré-venda nesta sexta-feira, 18, a partir das 10h, no horário de Brasília. A disponibilidade prevista é para o dia 29 de outubro.

Quais são as novidades da Nintendo para os 40 anos de Zelda?

O Switch 2 foi apresentado como um upgrade da primeira geração, com tela maior, resoluções QHD e 4k quando conectado na Dock, enquanto o modo portátil limita a 1080p. A novidade também é o maior armazenamento, de 256 GB de capacidade no total.

As outras novidades relacionadas ao aniversário se referem a acessórios, como os Joy-Cons, que funcionarão como mouse. O console híbrido também vem com GameChat, uma espécie de Discord que suporta câmera, que poderá ser integrada à gameplay de certos jogos.

A nova geração também traz o GameShare, que possibilita jogos com mais de uma pessoa em outro console.

Aparência personalizada

A edição especial de 40 anos de Zelda terá uma base preta e dourada com o símbolo da Triforça, acompanhado de símbolos inspirados na série "The Legend of Zelda" na parte traseira do console e da base.

Além disso, os controles serão nas cores verde e dourada, clássicas da série, com decorações inspiradas na franquia. O novo game não está incluso no pacote.

O Nintendo Switch 2 Pro Controller - The Legend of Zelda – 40th Anniversary Edition terá o mesmo design e recursos do Switch 2 tradicional, incluindo ergonomia aprimorada, botões de alta precisão, HD Rumble 2, suporte para Amiibo e compatibilidade total com os jogos da plataforma.