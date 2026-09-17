Fiji declara emergência nacional após aumento de casos de HIV

Repórter
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 09h20.
RESUMO | Fiji declarou emergência nacional por HIV nesta quarta-feira, após registrar 2.106 novos diagnósticos em 2025, número 16 vezes maior que o de 2019. Segundo o governo, um em cada 60 adultos vive com o vírus. A medida busca coordenar ações de prevenção, diagnóstico e tratamento.
Fiji declarou emergência nacional diante do avanço dos casos de HIV, sigla para vírus da imunodeficiência humana, após registrar 2.106 novos diagnósticos em 2025, um aumento de 16 vezes em comparação com 2019. O governo estima que atualmente um em cada 60 adultos no país insular do Pacífico viva com o vírus.
A decisão foi anunciada pelo ministro da Saúde de Fiji, Atonio Lalabalavu, nesta quarta-feira. Segundo o governo, a medida reconhece o crescimento dos casos e busca coordenar ações de resposta, incluindo iniciativas de prevenção, diagnóstico e tratamento.
“Declaro formalmente emergência nacional por HIV”, afirmou Lalabalavu à imprensa. O ministro declarou que a medida foi adotada diante da necessidade de uma resposta integrada das autoridades de saúde.
A estimativa oficial aponta que a proporção de adultos vivendo com HIV passou de um em cada 167 pessoas, há cinco anos, para um em cada 60 atualmente. Segundo as autoridades, a principal forma de transmissão ocorre por relações sexuais e pelo uso de drogas ilícitas.
O avanço da infecção também atingiu mulheres grávidas. Dados divulgados pelo governo indicam que duas em cada 100 gestantes em Fiji possuem o vírus.
Em 2025, 59 bebês nasceram com HIV no país. Desse total, 18 morreram antes de completar um ano de idade.
Para enfrentar o aumento dos diagnósticos, o governo informou que ampliou o acesso a testes gratuitos para detecção do HIV e reforçou os serviços de prevenção e tratamento oferecidos à população.A declaração de emergência nacional tem como objetivo concentrar esforços das autoridades para responder ao crescimento acelerado dos casos de HIV em Fiji.
Fiji declarou emergência nacional para concentrar e coordenar os esforços das autoridades diante do crescimento acelerado dos casos de HIV, segundo o governo. A resposta inclui ações de prevenção, diagnóstico e tratamento.
Fiji registrou 2.106 novos diagnósticos de HIV em 2025, segundo dados divulgados pelo governo. O total representa um aumento de 16 vezes em comparação com 2019.
Um em cada 60 adultos em Fiji vive com HIV, conforme a estimativa oficial. Há cinco anos, a proporção era de um em cada 167 adultos.
As principais formas de transmissão do HIV em Fiji são as relações sexuais e o uso de drogas ilícitas, segundo as autoridades do país.
Duas em cada 100 gestantes em Fiji vivem com HIV, de acordo com dados do governo. Em 2025, 59 bebês nasceram com o vírus e 18 morreram antes de completar um ano.
O governo de Fiji ampliou o acesso a testes gratuitos para detecção do HIV e reforçou os serviços de prevenção e tratamento oferecidos à população.