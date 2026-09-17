Fiji declara emergência nacional após aumento de casos de HIV

RESUMO | Fiji declarou emergência nacional por HIV nesta quarta-feira, após registrar 2.106 novos diagnósticos em 2025, número 16 vezes maior que o de 2019. Segundo o governo, um em cada 60 adultos vive com o vírus. A medida busca coordenar ações de prevenção, diagnóstico e tratamento.

Fiji declarou emergência nacional diante do avanço dos casos de HIV, sigla para vírus da imunodeficiência humana, após registrar 2.106 novos diagnósticos em 2025, um aumento de 16 vezes em comparação com 2019. O governo estima que atualmente um em cada 60 adultos no país insular do Pacífico viva com o vírus.

A decisão foi anunciada pelo ministro da Saúde de Fiji, Atonio Lalabalavu, nesta quarta-feira. Segundo o governo, a medida reconhece o crescimento dos casos e busca coordenar ações de resposta, incluindo iniciativas de prevenção, diagnóstico e tratamento.

“Declaro formalmente emergência nacional por HIV”, afirmou Lalabalavu à imprensa. O ministro declarou que a medida foi adotada diante da necessidade de uma resposta integrada das autoridades de saúde.

A estimativa oficial aponta que a proporção de adultos vivendo com HIV passou de um em cada 167 pessoas, há cinco anos, para um em cada 60 atualmente. Segundo as autoridades, a principal forma de transmissão ocorre por relações sexuais e pelo uso de drogas ilícitas.

Casos entre gestantes e recém-nascidos aumentam

O avanço da infecção também atingiu mulheres grávidas. Dados divulgados pelo governo indicam que duas em cada 100 gestantes em Fiji possuem o vírus.

Em 2025, 59 bebês nasceram com HIV no país. Desse total, 18 morreram antes de completar um ano de idade.

Para enfrentar o aumento dos diagnósticos, o governo informou que ampliou o acesso a testes gratuitos para detecção do HIV e reforçou os serviços de prevenção e tratamento oferecidos à população.

A declaração de emergência nacional tem como objetivo concentrar esforços das autoridades para responder ao crescimento acelerado dos casos de HIV em Fiji

Por que Fiji declarou emergência nacional por HIV?

Fiji declarou emergência nacional para concentrar e coordenar os esforços das autoridades diante do crescimento acelerado dos casos de HIV, segundo o governo. A resposta inclui ações de prevenção, diagnóstico e tratamento.

Quantos casos de HIV foram registrados em Fiji em 2025?

Fiji registrou 2.106 novos diagnósticos de HIV em 2025, segundo dados divulgados pelo governo. O total representa um aumento de 16 vezes em comparação com 2019.

Quantos adultos vivem com HIV em Fiji?

Um em cada 60 adultos em Fiji vive com HIV, conforme a estimativa oficial. Há cinco anos, a proporção era de um em cada 167 adultos.

Quais são as principais formas de transmissão do HIV em Fiji?

As principais formas de transmissão do HIV em Fiji são as relações sexuais e o uso de drogas ilícitas, segundo as autoridades do país.

Quantas gestantes e crianças foram afetadas pelo HIV em Fiji?

Duas em cada 100 gestantes em Fiji vivem com HIV, de acordo com dados do governo. Em 2025, 59 bebês nasceram com o vírus e 18 morreram antes de completar um ano.

Quais medidas Fiji adotou para enfrentar o aumento dos casos de HIV?

O governo de Fiji ampliou o acesso a testes gratuitos para detecção do HIV e reforçou os serviços de prevenção e tratamento oferecidos à população.