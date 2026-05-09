Algas bioluminescentes viram 'luz viva' em estruturas impressas em 3D

O brilho azul característico de algas marinhas bioluminescentes está sendo explorado por cientistas para criar estruturas luminosas produzidas em impressão 3D. A descoberta abre caminho para o desenvolvimento de materiais vivos que podem ser usados em sensores ambientais, biossensores e outras aplicações tecnológicas sustentáveis.

O estudo foi conduzido por pesquisadores da University of Colorado Boulder e publicado no periódico científico Science Advances nesta semana.

Como as algas produzem luz

A espécie Pyrocystis lunula é um organismo unicelular capaz de emitir flashes de luz azul, fenômeno frequentemente observado em praias quando as ondas agitam a água.

Essa algas bioluminescência ocorre por meio de uma reação química envolvendo duas substâncias: a enzima luciferase e o composto luciferina, responsáveis pela emissão de luz em diferentes organismos vivos.

Inicialmente, os pesquisadores tentaram reproduzir o efeito natural das ondas, aplicando estímulos mecânicos nas algas. No entanto, o método se mostrou difícil de controlar.

A equipe então adotou uma nova abordagem com a adição de uma solução levemente ácida. A mudança no pH das células ativou o mecanismo de emissão de luz, permitindo que o brilho fosse mantido por até 25 minutos — um avanço em relação aos flashes rápidos observados na natureza.

Impressão 3D com 'luz viva'

Para ampliar as possibilidades de uso, os cientistas encapsularam as algas em um hidrogel, um material gelatinoso rico em água. Com isso, foi possível utilizar impressão 3D para criar formas que emitem luz, como estruturas orgânicas e figuras semelhantes a uma lua crescente.

As estruturas apresentaram brilho contínuo em tom azul-ciano, demonstrando o potencial da bioluminescência para aplicações em dispositivos luminosos experimentais. A partir desse resultado, os pesquisadores passaram a discutir possíveis aplicações da tecnologia.

Uso da tecnologia

Os cientistas sugerem que essa “luz viva” pode ser utilizada em diferentes contextos, desde dispositivos luminosos sustentáveis até biossensores capazes de indicar a presença de toxinas no ambiente.

De acordo com os pesquisadores, uma das vantagens do sistema é que as algas continuam biologicamente ativas desde que tenham acesso a condições adequadas, como água do mar. Isso abre possibilidades para soluções com menor impacto ambiental.

Apesar do potencial, especialistas alertam que ainda há obstáculos para aplicação prática da tecnologia. Um dos principais desafios é manter as algas vivas por longos períodos fora de condições ideais, sobretudo em ambientes com níveis de acidez elevados.

Além disso, a transição de experimentos de laboratório para aplicações no mundo real ainda exige avanços técnicos.

As limitações não envolvem apenas o desenvolvimento da tecnologia, mas também a compreensão do próprio fenômeno biológico. Os cientistas ainda não sabem exatamente por que essas algas desenvolveram a capacidade de emitir luz. Uma das hipóteses mais aceitas é que o brilho funcione como mecanismo de defesa, afastando predadores ou atraindo organismos que se alimentam deles.