Prêmio Nobel 2026: veja quando os vencedores serão anunciados e como surgiu a premiação

Os vencedores do Prêmio Nobel de 2025 começarão a ser conhecidos na próxima semana. O primeiro anúncio ocorre na segunda-feira, 6, com a divulgação dos premiados nas áreas de fisiologia ou medicina. A programação termina sete dias depois, em 13 de outubro, com a categoria de ciências econômicas.

A premiação também reconhece trabalhos e contribuições nas áreas de física, química, literatura e paz. Cada prêmio tem valor de 11 milhões de coroas suecas, cerca de US$ 1,2 milhão.

Criado a partir do testamento do químico e empresário sueco Alfred Nobel, o prêmio nasceu da determinação de que a maior parte de sua fortuna fosse destinada a reconhecer pessoas cujos trabalhos tivessem proporcionado benefícios à humanidade.

Quem criou o Prêmio Nobel?

Alfred Nobel ficou conhecido pela invenção da dinamite, mas sua trajetória também passou pela literatura e pelo desenvolvimento de tecnologias relacionadas a armamentos. Aos 17 anos, falava russo, francês, inglês e alemão e escrevia poesia e peças de teatro.

As cinco categorias estabelecidas originalmente — física, química, fisiologia ou medicina, literatura e paz — estavam relacionadas às áreas de interesse de Nobel.

Durante sua carreira, o empresário acumulou parte de seu patrimônio com tecnologias voltadas para armamentos. Posteriormente, tornou-se amigo da ativista e pacifista austríaca Bertha von Suttner.

Suttner recebeu o Nobel da Paz em 1905 e tornou-se a primeira mulher premiada nessa categoria. Sua relação com Nobel é apontada como uma das influências para a inclusão da paz entre as áreas contempladas pela premiação.

Alfred Nobel morreu em 1896. Os primeiros prêmios, no entanto, só foram entregues em 1901, após disputas judiciais relacionadas ao seu testamento.

Quem escolhe os vencedores do Nobel?

O próprio Nobel definiu em seu testamento quais instituições ficariam responsáveis pela escolha dos premiados. A Real Academia Sueca de Ciências recebeu a responsabilidade pelos prêmios de física e química, enquanto a Academia Sueca ficou encarregada da literatura.

O Instituto Karolinska, instituição de ensino e pesquisa médica da Suécia, ficou responsável pela categoria de fisiologia ou medicina. Já o prêmio da paz passou a ser definido por um comitê escolhido pelo Parlamento da Noruega.

Não há uma explicação definitiva para a decisão de Nobel de atribuir à Noruega a responsabilidade pelo prêmio da paz. Na época em que seu testamento foi escrito, Noruega e Suécia faziam parte de uma união política.

A economia não estava entre as categorias previstas originalmente por Alfred Nobel. O Prêmio de Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel surgiu em 1968, quando o banco central da Suécia completou 300 anos e fez uma doação à Fundação Nobel para instituir a categoria.

A Real Academia Sueca de Ciências também é responsável pela escolha do vencedor de economia, segundo os princípios adotados nas demais premiações.

Quem já ganhou o Prêmio Nobel?

A lista de premiados inclui nomes de diferentes áreas. Na ciência, estão Albert Einstein, Niels Bohr e Marie Curie. Na literatura, Ernest Hemingway e Albert Camus receberam o reconhecimento. Nelson Mandela, Martin Luther King Jr. e Madre Teresa estão entre os vencedores do Nobel da Paz.

Algumas decisões tomadas ao longo da história passaram a ser questionadas posteriormente. Em 1949, por exemplo, Egas Moniz recebeu o Nobel de fisiologia ou medicina por trabalhos relacionados à leucotomia pré-frontal, procedimento que deu origem à lobotomia e que posteriormente deixou de ser aceito como prática médica.

Escolhas relacionadas ao Nobel da Paz também receberam críticas ao longo das décadas. Entre elas estão as premiações de Henry Kissinger, ex-secretário de Estado dos Estados Unidos; Yasser Arafat, ex-presidente da Autoridade Nacional Palestina; Yitzhak Rabin, ex-primeiro-ministro de Israel; e Shimon Peres, ex-presidente israelense.

Outro episódio citado na história da premiação envolve Mahatma Gandhi, que não recebeu o Nobel da Paz antes de morrer, em 1948.

Quando acontece a cerimônia do Nobel?

Embora os nomes dos vencedores sejam anunciados em outubro, a entrega dos prêmios ocorre em 10 de dezembro, data da morte de Alfred Nobel.

O Nobel da Paz é entregue em Oslo pelo presidente do Comitê Norueguês do Nobel. As demais categorias têm cerimônia em Estocolmo, onde os prêmios são entregues pelo rei da Suécia no Stockholm Concert Hall, sala de concertos da capital sueca.

A programação inclui um banquete na Prefeitura de Estocolmo, que reúne cerca de 1.300 convidados. Aproximadamente 200 garçons participam do serviço.

O cardápio é preparado com antecedência e permanece sob sigilo até o momento em que os pratos chegam aos convidados. A seleção segue referências da culinária nórdica.

No ano passado, a entrada levou queijo de cabra recheado com ligústico. O prato principal teve quenelle, preparação moldada a partir de uma mistura de ingredientes, de frango, acompanhada de aipo-rábano e repolho glaceados com missô.

A sobremesa foi uma terrine, preparação montada em camadas, de maçã assada e bolo de manteiga marrom, aromatizada com brotos de abeto.