Problemas de saúde bucal podem estar associados à doença renal crônica, aponta pesquisa

Cuidar dos dentes e da boca pode ter relação com a saúde dos rins. É o que aponta uma pesquisa da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu (FMB), que encontrou uma associação entre uma saúde bucal ruim e uma maior chance de ter doença renal crônica (DRC).

A doença aparece quando os rins perdem, de forma progressiva e irreversível, a capacidade de funcionar. A condição afeta cerca de 10% da população, o equivalente a 20 milhões de brasileiros.

Os pesquisadores analisaram pessoas que disseram ter recebido de um médico o diagnóstico de doença renal crônica e compararam esses dados com a avaliação que elas próprias fizeram da saúde da boca.

Entre quem considerava a saúde bucal regular, a chance de ter a doença foi 1,63 vez maior do que entre aqueles que avaliavam a saúde da boca como boa. Já entre os que consideravam a própria saúde bucal ruim, a chance foi 2,02 vezes maior.

A associação continuou mesmo quando os pesquisadores levaram em conta fatores como idade, sexo, raça, pressão alta e diabetes. Os resultados foram publicados na revista BMC Public Health.

Perder dentes também apareceu relacionado à doença

Os pesquisadores analisaram ainda outros aspectos da saúde bucal. Pessoas que relataram ter perdido dentes tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da boca tiveram uma chance 30% maior de apresentar a doença renal crônica.

A dificuldade para comer também apareceu relacionada à doença. Quem relatou ter dificuldade intensa ou muito intensa para se alimentar por causa de problemas na boca teve o dobro da chance de apresentar a doença em comparação com quem não tinha essa dificuldade.

Por outro lado, a frequência de escovação apresentou uma relação diferente. Pessoas que disseram escovar os dentes três vezes ao dia tiveram até 66% menos chance de apresentar a doença renal crônica.

O estudo não prova que os problemas na boca causam a doença nos rins. Segundo os pesquisadores, ainda são necessários novos estudos para confirmar uma relação de causa e efeito.

A ligação entre as duas condições já é estudada pela medicina. A periodontite, uma inflamação que afeta os tecidos ao redor dos dentes, já foi relacionada à doença renal crônica. Ao mesmo tempo, pessoas com doença renal crônica podem apresentar alterações na boca devido à própria doença.

Acesso ao dentista ainda é um problema

A pesquisa também mostrou que uma parcela significativa dos brasileiros não tem acompanhamento odontológico frequente.

Entre os entrevistados, 49,4% disseram ter procurado um dentista no último ano. Outros 42,8% não iam ao dentista havia mais de um ano e 7,7% nunca tinham passado por uma avaliação odontológica.

Entre as pessoas que tiveram atendimento, apenas 22,6% utilizaram serviços públicos do Sistema Único de Saúde (SUS).

Pressão alta e diabetes aumentam a atenção com os rins

A doença renal crônica costuma não apresentar sintomas no começo. Por isso, identificar os fatores que aumentam a possibilidade de desenvolver o problema é importante.

Entre os principais estão a pressão alta e o diabetes.

De acordo com os dados da PNS analisados no estudo, 28,2% dos entrevistados, ou 19,6 milhões de pessoas, disseram ter pressão alta. O diabetes foi relatado por 9,4%, o equivalente a 6,3 milhões de pessoas.

Pessoas com essas condições precisam acompanhar regularmente a saúde dos rins. Um dos exames citados pelo médico é a dosagem de creatinina na urina, que ajuda a verificar o funcionamento dos rins.

O estudo faz parte do doutorado de Lilian de Oliveira Silva Macêdo e usou dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2019, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em parceria com o Ministério da Saúde. A pesquisa reuniu informações de 279.382 brasileiros.