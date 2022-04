Jessica Watkins: quem é a primeira mulher negra a bordo da ISS

A astronauta da Nasa, Jessica Watkins, está fazendo história. Ela é a primeira mulher negra a estar em uma tripulação da Estação Espacial Internacional (ISS) -- e, um dia, ela pode chegar à Lua no programa Artemis da agência espacial, missão da qual o Brasil faz parte.

Watkins foi para a estação nesta quarta-feira, 27, como parte da missão Crew-4 da SpaceX. Ela está com outros dois astronautas da Nasa, Kjell Lindgren e Robert Hines, e Samantha Cristoforetti da Agência Espacial Europeia. A tripulação passará cerca de seis meses a bordo da ISS.

"Estou definitivamente honrada por ser uma pequena parte desse legado, mas no final das contas ser um membro igual da equipe", disse Watkins à NPR's Morning Edition no início deste ano.

Quem é Jessica Watkins, primeira mulher negra a bordo da ISS?

Criada no estado de Colorado, a norte-americana Jessica Watkins foi selecionada pela Nasa para se juntar à Classe de Candidatos a Astronautas de 2017. Ela completou dois anos de treinamento, e já havia concluído um Bacharelado em Ciências Geológicas e Ambientais e um Doutorado em Geologia.

Watkins conduziu sua pesquisa de pós-graduação sobre os mecanismos de deslizamentos de terra em Marte e na Terra. Ela já trabalhou no Centro de Pesquisa e no Laboratório de Propulsão da Nasa, além de ter sido uma das envolvidas no desenvolvimento do rover Curiosity.

Hoje, aos 33 anos de idade, ela está na missão Crew-4 da SpaceX.

Mulheres negras que já foram ao espaço

Watkins é a primeira mulher negra a ir para a ISS, mas a quinta a ir ao espaço. A astronauta da Nasa, Mae Jemison, foi a primeira mulher negra da história que viajou para fora da Terra, em 1992, na missão STS-47, que foi uma cooperativa entre os Estados Unidos e a China.

Stephanie Wilson, também da Nasa, participou de três missões. A primeira e de maior destaque foi em 2006, com o ônibus espacial Discovery, e teve duração de 12 dias -- Joan Higginbotham, a terceira mulher negra a ir ao espaço, também estava na missão. Ao todo, Wilson já passou cerca de 43 dias no espaço.

Por último, Sian Proctor foi a quarta mulher negra a ir ao espaço. Ela participou da missão única da SpaceX, de Elon Musk, chamada de Inspiration4. A missão levou quatro tripulantes "não astronautas" para passar alguns dias viajando em volta da órbita da Terra.

Missão Artemis da Nasa

Após sua missão histórica a bordo da ISS, a próxima parada de Watkins pode ser a Lua.

O programa Artemis é uma missão espacial liderada pela Nasa e os Estados Unidos. O objetivo é enviar a primeira mulher e a primeira pessoa negra à Lua em 2024, além de voltar ao satélite pela primeira vez desde 1972. Em junho de 2021, o Brasil assinou um acordo de adesão para colaborar com a agência espacial.

Watkins é uma das astronautas da Nasa na equipe Artemis, o que significa que ela é elegível para ser uma das escolhidas para as missões tripuladas.

"Examinamos muitas imagens e até mesmo amostras que os astronautas da Apollo trouxeram", disse Watkins à NPR. "Mas ser capaz de ser um verdadeiro geólogo de campo na superfície de outro planeta seria simplesmente surreal."

