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Brasil registra a 5ª maior alta do PIB no mundo no 2º trimestre de 2026

Economia brasileira avançou 0,5% no trimestre e ficou atrás apenas de Irlanda, Indonésia, Angola e Malásia

O resultado coloca o Brasil à frente de algumas das maiores economias do mundo, como Estados Unidos, China, Reino Unido, Alemanha, Japão, Itália e França na comparação com o trimestre imediatamente anterior.

O resultado coloca o Brasil à frente de algumas das maiores economias do mundo, como Estados Unidos, China, Reino Unido, Alemanha, Japão, Itália e França na comparação com o trimestre imediatamente anterior.

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 10h18.

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O crescimento de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil no segundo trimestre de 2026 coloca o país em 5º lugar em uma comparação com o desempenho das economias que já divulgaram dados para o período, segundo levantamento da Austin Rating.

O resultado coloca o Brasil à frente de algumas das maiores economias do mundo, como Estados Unidos, China, Reino Unido, Alemanha, Japão, Itália e França na comparação com o trimestre imediatamente anterior.

A economia que mais cresceu no período foi a Irlanda, com avanço de 1%. Na sequência aparecem Indonésia, com alta de 0,9%, Angola, com 0,7%, e Malásia, com 0,6%. O Brasil fecha o grupo das cinco primeiras posições, com crescimento de 0,5%.

O desempenho brasileiro também ficou acima das médias dos principais grupos acompanhados pela Austin Rating. A média geral das economias com dados disponíveis foi de 0,2% no segundo trimestre. Entre os Brics, o avanço médio foi de 0,3%, enquanto a Zona do Euro e o G7 registraram média de 0,1%.

Na comparação com o mesmo trimestre de 2025, o PIB brasileiro cresceu 2%. O resultado ficou abaixo da média geral dos países analisados, de 2,9%, mas acima da média dos Brics, de 1,1%, da Zona do Euro, de 1%, e do G7, de 1,3%.

Entre as maiores economias, os Estados Unidos cresceram 0,4% no segundo trimestre ante os três primeiros meses do ano, ocupando a 9ª posição do ranking. A China avançou 0,2% e ficou em 19º lugar.

Reino Unido, Alemanha e Japão registraram crescimento de 0,1% e ficaram, respectivamente, nas 34ª, 36ª e 39ª posições. A Itália teve estabilidade, assim como a França.

Na parte inferior do ranking entre os países que já divulgaram resultados, a Arábia Saudita registrou queda de 1,2% frente ao primeiro trimestre, enquanto a Islândia recuou 0,8%. Hong Kong apresentou retração de 0,2% e a Tailândia, de 0,1%.

Na comparação anual, a Irlanda também aparece com um dos maiores avanços entre os dados apresentados, com crescimento de 3,9%. Indonésia cresceu 3,7%, enquanto Angola avançou 2,8% e Malásia, 2,5%.

Dos 64 países listados pela Austin Rating, 14 ainda aparecem sem dados disponíveis para a comparação trimestral, entre eles Índia, Vietnã, Rússia, Nigéria e Ucrânia. Por isso, a posição do Brasil no ranking ainda pode mudar conforme novos resultados forem divulgados.

O PIB no 2º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 0,5% no segundo trimestre de 2026, na comparação com os três meses imediatamente anteriores, segundo dados do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais, divulgados nesta terça-feira, 1º, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado veio em linha com a expectativa do mercado financeiro, que projetava alta entre 0,4% e 0,5%.

O PIB totalizou R$ 3,4 trilhões no segundo trimestre de 2026, sendo R$ 2,9 trilhões referentes ao Valor Adicionado a preços básicos e R$ 487,9 bilhões, aos Impostos sobre Produtos líquidos de Subsídios.

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