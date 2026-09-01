Brasil registra a 5ª maior alta do PIB no mundo no 2º trimestre de 2026

O resultado coloca o Brasil à frente de algumas das maiores economias do mundo, como Estados Unidos, China, Reino Unido, Alemanha, Japão, Itália e França na comparação com o trimestre imediatamente anterior.
Repórter de agro e macroeconomia
Publicado em 1 de setembro de 2026 às 10h18.
O crescimento de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil no segundo trimestre de 2026 coloca o país em 5º lugar em uma comparação com o desempenho das economias que já divulgaram dados para o período, segundo levantamento da Austin Rating.