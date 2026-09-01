Brasil registra a 5ª maior alta do PIB no mundo no 2º trimestre de 2026

Na comparação com o mesmo trimestre de 2025, o PIB brasileiro cresceu 2%. O resultado ficou abaixo da média geral dos países analisados, de 2,9%, mas acima da média dos Brics, de 1,1%, da Zona do Euro, de 1%, e do G7, de 1,3%.

Entre as maiores economias, os Estados Unidos cresceram 0,4% no segundo trimestre ante os três primeiros meses do ano, ocupando a 9ª posição do ranking. A China avançou 0,2% e ficou em 19º lugar.

Reino Unido, Alemanha e Japão registraram crescimento de 0,1% e ficaram, respectivamente, nas 34ª, 36ª e 39ª posições. A Itália teve estabilidade, assim como a França.

Na parte inferior do ranking entre os países que já divulgaram resultados, a Arábia Saudita registrou queda de 1,2% frente ao primeiro trimestre, enquanto a Islândia recuou 0,8%. Hong Kong apresentou retração de 0,2% e a Tailândia, de 0,1%.

Na comparação anual, a Irlanda também aparece com um dos maiores avanços entre os dados apresentados, com crescimento de 3,9%. Indonésia cresceu 3,7%, enquanto Angola avançou 2,8% e Malásia, 2,5%.

Dos 64 países listados pela Austin Rating, 14 ainda aparecem sem dados disponíveis para a comparação trimestral, entre eles Índia, Vietnã, Rússia, Nigéria e Ucrânia. Por isso, a posição do Brasil no ranking ainda pode mudar conforme novos resultados forem divulgados.