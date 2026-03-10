Música, podcasts e ruído estão mudando a forma como o cérebro funciona

O ambiente sonoro da vida moderna mudou profundamente nas últimas décadas. Se antes os sons estavam ligados a momentos específicos —como rituais, atividades coletivas ou sinais da natureza—, hoje muitas pessoas passam grande parte do dia imersas em um fluxo quase contínuo de áudio.

Playlists para trabalhar, podcasts durante caminhadas, música para estudar e fones de ouvido com cancelamento de ruído no transporte são exemplos de como o som se tornou portátil, pessoal e constante.

Segundo Victor Pérez, professor associado do Centre for Entrepreneurship and Enterprise da Xi'an Jiaotong-Liverpool University, essa mudança no ambiente sonoro não altera apenas o que ouvimos, mas também a forma como pensamos, nos concentramos e regulamos nossas emoções. A análise foi publicada no site científico The Conversation.

Como o ambiente sonoro influencia a mente

Atualmente, muitas pessoas utilizam o áudio como uma ferramenta para controlar estados mentais. Sons de fundo podem ajudar a reduzir distrações, aliviar o estresse ou manter a motivação durante tarefas prolongadas.

Plataformas de streaming exploram essa tendência ao oferecer playlists com nomes como “concentração profunda” ou “fluxo de trabalho”, sugerindo que determinados sons podem favorecer o foco e a produtividade.

De acordo com Pérez, em ambientes movimentados ou barulhentos, criar uma paisagem sonora própria pode ajudar a recuperar a sensação de controle e reduzir interrupções. Ainda assim, a exposição constante a estímulos auditivos também pode ter efeitos menos evidentes no funcionamento mental.

Impacto cercado por som

Pesquisas na área da neurociência indicam que o cérebro não passa por mudanças drásticas devido à exposição contínua ao som, mas tende a se adaptar gradualmente a esses ambientes.

Ambientes sonoros repetidos podem influenciar aspectos importantes do funcionamento cognitivo, como a forma como a atenção é distribuída, o esforço mental necessário para realizar tarefas e a estabilidade dos estados de concentração ao longo do tempo.

Essas mudanças costumam ocorrer de maneira gradual e muitas vezes passam despercebidas, mas podem alterar a forma como as pessoas pensam, tomam decisões ou lidam com tarefas complexas.

Quando a música ajuda — e quando atrapalha

Segundo Pérez, o impacto do áudio depende muito do tipo de atividade realizada. A música pode favorecer tarefas repetitivas ou de baixa complexidade, pois tende a aumentar o envolvimento e reduzir a sensação de monotonia.

Por outro lado, atividades que exigem leitura, escrita, raciocínio analítico ou aprendizado de novas informações podem ser prejudicadas pela presença de música, sobretudo quando ela contém letras.

Estudos sobre cognição indicam que músicas com vocais podem competir com o processamento da linguagem no cérebro, tornando o pensamento mais exigente mentalmente, mesmo quando o desempenho final da tarefa não parece mudar.

Ruído e memória

Outro ponto destacado pelo pesquisador é o impacto do ruído na memória de trabalho auditiva — sistema responsável por reter temporariamente informações faladas enquanto o cérebro filtra estímulos concorrentes.

Ambientes com níveis elevados de ruído de fundo podem prejudicar essa capacidade, dificultando atividades como seguir instruções, acompanhar conversas ou absorver novos conteúdos.

Nessas situações, o cérebro precisa gastar mais energia filtrando estímulos sonoros irrelevantes.

A importância do silêncio

A presença constante de sons também pode reduzir algo fundamental para o funcionamento mental: o silêncio.

Momentos de silêncio favorecem processos cognitivos importantes, como reflexão, integração de memórias e planejamento de decisões futuras. Esses processos estão associados ao chamado “modo padrão” do cérebro, estado em que áreas ligadas à introspecção e ao processamento interno se tornam mais ativas.

Além disso, períodos sem estímulos auditivos ajudam na recuperação mental após longos períodos de concentração.

Como equilibrar o ambiente sonoro

Para lidar melhor com a paisagem sonora moderna, especialistas sugerem adaptar o tipo de som às atividades realizadas.

Entre as estratégias recomendadas estão: