O que a neurociência diz sobre pensar antes de falar e por que isso impacta sua carreira

Quando uma repórter perguntou a Eileen Gu se ela pensa antes de falar, a campeã olímpica de esqui freestyle respondeu que é uma jovem muito introspectiva e que passa muito tempo na própria cabeça.

Eileen afirmou que é possível controlar o que se pensa e como se pensa, e que a neuroplasticidade permite mudanças. A fala ganhou relevância por traduzir, em linguagem direta, um mecanismo que também sustenta uma competência que depende menos de improviso e mais de gestão intencional do pensamento. As informações foram retiradas de Inc.

O que a neuroplasticidade tem a ver com comunicação

Richard Davidson, psicólogo e neurocientista, aponta que a visão de um cérebro estático estava errada. A ideia de neuroplasticidade descreve a capacidade do cérebro de mudar e, segundo Davidson, isso pode ocorrer em resposta às experiências e também aos pensamentos.

Esse ponto leva a discussão sobre comunicação para antes da fala. Não envolve apenas escolher bem as palavras, mas entender como pensamentos e emoções influenciam as reações. Sendo assim, gerenciar emoções e controlar impulsos passa a ser parte central de uma comunicação mais assertiva.

Pensar antes de falar é processo e não como traço de personalidade

Eileen Gu é conhecida por respostas rápidas e firmes a perguntas de repórteres. Ainda assim, ela apresenta sua rapidez como resultado de um processo interno, não como espontaneidade sem filtro.

A atleta conta que faz journaling, uma técnica de registrar diariamente pensamentos,em um caderno e depois separa os próprios processos de pensamento, aplicando uma lente analítica para modificar o que pode ser melhorado.

Na lógica de carreira, esse método traz resposta com um problema recorrente em avaliações, negociações e alinhamentos, quando a fala nasce de irritação, ansiedade ou defesa.

Em termos práticos, isso significa que a assertividade não está só na objetividade, mas na capacidade de sustentar a intenção do que se quer resolver, mesmo com desconforto no momento da conversa.

Comunicação clara é critério de desempenho não apenas estilo

Em ambientes corporativos orientados a resultado, a forma como uma ideia é apresentada influencia decisões, orçamento e prioridade.

Profissionais que estruturam argumentos com lógica, controlam a ansiedade e dominam a comunicação verbal e não verbal ampliam sua capacidade de influência e execução.

