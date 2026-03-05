Um hábito simples pode ajudar seu cérebro a manter o foco, sugere estudo japonês

Manter a mente clara e focada por longos períodos é um desafio cada vez mais comum para profissionais e estudantes.

Em rotinas que exigem decisões rápidas, atenção constante e processamento de informações — seja no trabalho, nos estudos ou em atividades competitivas — a fadiga mental pode surgir rapidamente. E quando isso acontece, a qualidade das decisões costuma cair.

O estudo “Sparkling water consumption mitigates cognitive fatigue during prolonged esports play”, da Universidade de Tsukuba no Japão, investigou um fator inesperado que pode ajudar a manter o cérebro mais alerta durante tarefas intensas: o consumo de bebidas gaseificadas sem cafeína ou açúcar.

Os resultados indicam que algo aparentemente simples — como beber água com gás — pode ter efeitos interessantes sobre a atenção e a sensação de cansaço mental. As informações foram retiradas de Inc.

O experimento com jogadores de e-sports

A pesquisa avaliou participantes submetidos a três horas seguidas de jogos competitivos de e-sports, uma atividade conhecida por exigir alto nível de concentração, tomada de decisão rápida e resistência mental.

Durante o experimento, os pesquisadores analisaram como diferentes bebidas influenciavam o desempenho cognitivo dos jogadores ao longo da sessão.

Os resultados mostraram que os participantes que consumiram bebidas gaseificadas apresentaram alguns efeitos positivos:

Maior sensação de alerta

Menor fadiga mental ao longo da atividade

Redução de erros simples durante o jogo

Segundo os pesquisadores, a carbonatação pode estimular sensações físicas que ajudam a manter o estado de alerta.

Embora o estudo seja pequeno e ainda precise de mais investigações, ele abre espaço para novas hipóteses sobre formas simples de apoiar o desempenho cognitivo.

Um possível substituto para bebidas estimulantes

O resultado chama atenção especialmente porque o efeito observado não estava ligado à cafeína ou ao açúcar, dois ingredientes normalmente associados ao aumento de energia.

Isso significa que bebidas gaseificadas simples — como água com gás — poderiam oferecer um estímulo leve sem os efeitos colaterais que muitas pessoas associam a energéticos ou refrigerantes.

Nesse contexto, a água com gás pode funcionar como uma alternativa mais neutra.

