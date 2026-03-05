O CEO da Apple se faz esta pergunta ao tomar decisões difíceis — e a filosofia aprova

Tomar decisões difíceis faz parte de qualquer carreira. Trocar de emprego, assumir um risco, mudar de direção profissional ou apostar em um projeto incerto são momentos que definem trajetórias e, para muitos líderes, essas escolhas são guiadas por análises complexas, planilhas ou listas de prós e contras.

Tim Cook, CEO da Apple, usa um critério diferente. Em vez de tentar prever exatamente o que vai acontecer, ele se faz uma pergunta mais profunda.

O conselho nasce de uma decisão que mudou sua carreira — quando Cook decidiu trocar empresas consolidadas por uma Apple que ainda lutava para sobreviver. As informações foram retiradas de Inc.

A decisão de entrar na Apple não era óbvia

Hoje, a Apple é uma das empresas mais valiosas do mundo, avaliada em cerca de US$ 3 trilhões. Mas quando Tim Cook recebeu o convite para trabalhar lá, em 1998, o cenário era bem diferente.

A empresa enfrentava dificuldades financeiras e ainda tentava se reorganizar após o retorno de Steve Jobs. Muitos analistas acreditavam que a companhia não sobreviveria.

Na época, Cook tinha uma carreira sólida em gigantes como IBM e Compaq. Aceitar o novo cargo significava abandonar estabilidade para entrar em uma empresa em crise, ou seja, era uma decisão arriscada.

A pergunta que guiou a escolha

Diante da incerteza, Cook não tentou prever o futuro da Apple. Em vez disso, fez uma pergunta diferente:

“Quem eu serei quando essa decisão acontecer?”

O futuro é imprevisível, e mesmo com análises cuidadosas, ninguém consegue antecipar exatamente os resultados de uma escolha. Mas é possível refletir sobre quem você se tornará ao tomar determinado caminho.

Segundo Cook, essa mudança de perspectiva ajuda a focar no crescimento pessoal, e não apenas nos resultados imediatos.

Uma ideia que também aparece na filosofia

O raciocínio de Cook não é exclusivo do mundo dos negócios. A reflexão de Cook dialoga com a tradição da ética das virtudes, associada a filósofos como Aristóteles e, mais recentemente, pensadores como Alasdair MacIntyre e Martha Nussbaum.

Nessa abordagem, decisões importantes devem considerar não apenas os resultados imediatos, mas também o tipo de pessoa que nos tornamos ao fazê-las.

Essa abordagem está próxima da tradição da ética das virtudes, associada a pensadores como Aristóteles, que defendia que as escolhas moldam o caráter ao longo do tempo.

Em vez de perguntar apenas “o que eu ganho com isso?”, a reflexão se torna:

Essa decisão me aproxima da pessoa que quero ser?

Ela fortalece meus valores?

Contribui para o tipo de vida que quero construir?

