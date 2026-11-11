Manuscritos de 1.000 anos revelam DNA de vírus que ainda ameaça ovelhas

Cientistas encontraram DNA de um vírus mortal para ovelhas em manuscritos medievais, incluindo documentos produzidos há cerca de mil anos. O material genético estava preservado nas peles de animais utilizadas para fabricar os pergaminhos.

A descoberta foi feita por uma equipe internacional liderada pela University College Dublin (UCD), na Irlanda. Os pesquisadores identificaram vestígios do vírus da varíola ovina, uma doença altamente contagiosa que pode provocar a morte de animais e causar prejuízos à pecuária.

O estudo, divulgado na revista científica Science Advances, também analisou dentes de ovelhas da Idade do Bronze. As amostras permitiram rastrear a presença do vírus há mais de 3.700 anos.

Como um vírus foi encontrado em livros de mil anos

Antes da popularização do papel, muitos manuscritos eram produzidos com pergaminhos feitos de peles de animais, como ovelhas, cabras e bovinos. Embora fossem preparados para receber textos e ilustrações, esses materiais podiam conservar vestígios biológicos dos animais utilizados em sua fabricação.

Foi justamente esse material que permitiu aos cientistas identificar o DNA do vírus da varíola ovina (SPPV) em documentos medievais. Entre os manuscritos examinados estavam os Evangelhos de York, com aproximadamente mil anos, e o Glossário Corpus, preservado no Corpus Christi College, em Cambridge.

A equipe também investigou outros documentos históricos da Grã-Bretanha e da Europa continental. Em várias páginas, os pesquisadores encontraram material genético viral, indicando que peles de animais infectados podem ter sido utilizadas na produção dos pergaminhos.

DNA viral também apareceu em peles de cabras e bezerros

Uma das descobertas inesperadas foi a presença do material genético em pergaminhos produzidos com peles de cabras e bezerros. O vírus da varíola ovina afeta principalmente ovelhas, o que levantou dúvidas sobre como o DNA chegou a esses materiais.

Os pesquisadores consideram duas possibilidades. A primeira é que o vírus tenha infectado ocasionalmente outras espécies de animais de criação. Já a segunda é que o material viral tenha contaminado as peles durante a fabricação dos pergaminhos.

O estudo não estabeleceu qual dessas explicações é a correta.

Dentes de ovelhas revelam doença de 3.700 anos

Para investigar a origem do vírus, os cientistas também examinaram dentes de ovelhas encontrados em antigos assentamentos pastoris na estepe eurasiática. As amostras datam da Idade do Bronze e preservaram vestígios genéticos do patógeno.

Segundo os pesquisadores, trata-se das evidências genéticas mais antigas conhecidas do vírus da varíola ovina. A análise mostrou que a doença já circulava entre animais de criação há mais de 3.700 anos.

Ao comparar os genomas antigos com sequências de vírus atuais, a equipe também investigou a evolução dos capripoxvírus, grupo que inclui os agentes da varíola ovina, da varíola caprina e da dermatite nodular contagiosa.

Os resultados sugerem que os principais ramos desse grupo se separaram entre 11.500 e 3.700 anos atrás. Esse período coincide com transformações na criação de animais e com movimentos de rebanhos da estepe eurasiática em direção à Europa.

Os pesquisadores consideram que esses deslocamentos podem ter contribuído para a disseminação do vírus.

Vírus permaneceu praticamente inalterado por milênios

Outra descoberta foi a estabilidade genética do vírus da varíola ovina. A comparação entre amostras antigas e modernas indicou que seu genoma sofreu relativamente poucas alterações ao longo de milhares de anos.

O resultado chamou a atenção dos cientistas porque alguns outros vírus apresentam mudanças genéticas mais expressivas ao longo do tempo.

Segundo Louis L'Hôte, pesquisador da UCD e principal autor do estudo, essa estabilidade pode indicar que alterações ocorridas em períodos ainda mais antigos foram importantes para a adaptação do patógeno às ovelhas.

Compreender essas mudanças pode ajudar os pesquisadores a investigar como o vírus desenvolveu sua capacidade de infectar os animais.

O que a descoberta revela sobre a varíola ovina atual?

A varíola ovina continua sendo uma ameaça aos rebanhos. A doença pode se espalhar rapidamente entre os animais, provocar mortes, sobretudo entre os mais jovens, e comprometer a produção de lã, carne e leite.

Segundo os pesquisadores, um surto da doença na Grécia tem provocado prejuízos econômicos.

O estudo também mostra que bibliotecas e arquivos históricos podem funcionar como fontes de informações sobre doenças antigas. Até então, muitos desses documentos eram estudados principalmente por seu valor cultural, linguístico e histórico.