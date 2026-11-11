Maioria dos brasileiros acredita que o mundo vai acabar — e aponta quem seria o responsável

Sete em cada dez brasileiros acreditam que, se o mundo acabar, a responsabilidade será da própria sociedade. É o que aponta uma pesquisa realizada pela consultoria Página 3, que investigou a percepção da população sobre as principais ameaças à sobrevivência humana.

O levantamento, divulgado pela CNN Brasil, ouviu 1.321 brasileiros entre 22 e 26 de outubro de 2026. Os resultados mostram que a crise ambiental e os conflitos armados são considerados os maiores riscos, com percentuais praticamente iguais.

Segundo os dados, 27,2% dos entrevistados apontaram a crise ambiental como principal ameaça, enquanto 27% mencionaram as guerras. As tecnologias fora de controle aparecem em terceiro lugar, com 13,9%.

Pesquisa revela o que brasileiros pensam sobre o fim do mundo

Além de identificar as principais ameaças, a pesquisa investigou se os brasileiros acreditam na possibilidade de um fim do mundo.

Para 52,3% dos entrevistados, o mundo vai acabar em algum momento, embora não saibam quando isso poderá acontecer. Outros 18,8% acreditam que a humanidade pode acabar em menos de 50 anos. Já 12,7% afirmaram não acreditar nessa possibilidade.

Os resultados mostram que parte dos entrevistados associa o fim da humanidade a acontecimentos que podem decorrer de decisões e atividades humanas.

Segundo Georgia Reinés, sócia de Novos Negócios, Relações Públicas e Marca da Página 3, a percepção sobre o fim do mundo tem passado por uma mudança. Na avaliação da executiva, o tema deixa de ser associado exclusivamente a acontecimentos sobrenaturais ou imprevisíveis e passa a envolver decisões políticas, econômicas e coletivas.

Crise climática lidera ranking de ameaças

A crise ambiental foi apontada por 27,2% dos entrevistados, ficando ligeiramente à frente das guerras, mencionadas por 27%. A diferença de apenas 0,2 ponto percentual coloca as duas preocupações praticamente no mesmo patamar na pesquisa.

O levantamento ocorre em um período marcado por alertas sobre o aumento da temperatura global e a intensificação de eventos climáticos extremos.

Dados divulgados em novembro pelo Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus, da União Europeia, indicam que 2026 está praticamente certo de ultrapassar a marca de 1,5 °C de aquecimento médio global em relação ao período pré-industrial.

Outro fator mencionado é o fenômeno El Niño, que altera padrões de chuva e temperatura e pode aumentar o risco de secas, enchentes e ondas de calor.

Guerras e tecnologias também preocupam brasileiros

Os conflitos armados aparecem como a segunda maior ameaça à humanidade na percepção dos entrevistados, com 27% das respostas. A preocupação ocorre em meio a conflitos internacionais, incluindo as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio.

Segundo o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (SIPRI), os gastos militares globais alcançaram US$ 2,887 trilhões em 2025, o maior valor já registrado pela instituição. O resultado representou o 11º ano consecutivo de aumento nas despesas militares mundiais.

Além das guerras e dos problemas ambientais, 13,9% dos brasileiros entrevistados apontaram tecnologias fora de controle como uma das principais ameaças à sobrevivência humana. A categoria aparece em terceiro lugar no levantamento, atrás da crise ambiental e dos conflitos armados.