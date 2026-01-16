Ciência

Como uma ilha ‘misteriosa’ do Brasil estava sendo destruída por cabras

Estudo mostra regeneração da vegetação na Ilha da Trindade após décadas de degradação causada por espécies invasoras

Ilha da Trindade: pesquisa revela como uma ilha isolada conseguiu recuperar sua flora após intervenção ambiental

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 06h41.

A Ilha da Trindade, localizada no Atlântico Sul, registra recuperação ambiental significativa após a retirada de cabras introduzidas há mais de três séculos. Localizada a 1.180 quilômetros da costa do Espírito Santo, a ilha oceânica é administrada pela Marinha do Brasil.

Segundo estudo publicado no Journal of Vegetation Science, a cobertura vegetal aumentou 1.468% nos últimos 30 anos, impulsionada pela ausência de animais herbívoros e pelo retorno de espécies nativas e endêmicas.

Degradação causada por cabras introduzidas no século XVIII

A deterioração ecológica teve início em torno de 1700, quando o astrônomo britânico Edmond Halley deixou cabras na ilha como fonte de alimento para navegadores. O rebanho se expandiu, reduziu a floresta original e acelerou a erosão do solo.

A remoção total dos animais ocorreu em 2005 após operação coordenada pela Marinha e pelo Museu Nacional. Desde então, pesquisadores acompanham o processo de regeneração natural da vegetação.

O estudo registra aumento de áreas florestadas e campos nativos, com destaque para as samambaias-gigantes (Cyathea copelandii), que hoje formam o estrato dominante da nova cobertura vegetal.

Mistérios, lendas e curiosidades da ilha oceânica

A Ilha da Trindade é conhecida por reunir curiosidades históricas, relatos inusitados e episódios que alimentam sua reputação de território “misterioso” no Atlântico Sul. Entre os registros mais citados estão:

  • relatos de tesouro pirata supostamente escondido em túnel alagado no século XIX
  • o famoso caso do OVNI de 1958, com fotografia atribuída a Almiro Baraúna, que gerou debates e investigações na época
  • ocupações militares e tentativas de colonização que falharam devido ao isolamento e às condições ambientais
  • episódios envolvendo tempestades e “ondas camelo”, que causaram acidentes e mortes entre militares e cientistas
  • histórias sobre restrição à presença feminina antes da década de 2010

A presença permanente da Marinha e de pesquisadores mantém a ilha como ponto estratégico para o Brasil e para pesquisas oceânicas, vulcânicas e ecológicas.

Recuperação ambiental e biodiversidade

A regeneração da vegetação ocorre sem reflorestamento ativo, impulsionada por fatores climáticos e ausência de espécies invasoras.

Trindade abriga espécies nativas e endêmicas, o que torna o processo relevante para estudos de biodiversidade, espécies invasoras, restauração ecológica e conservação ambiental em ilhas oceânicas.

Pesquisadores avaliam que a floresta original não deve retornar ao padrão registrado nos séculos anteriores - isso devido à perda de dispersores e à mudança ecológica acumulada -, mas apontam que a ilha consolida um novo ciclo ambiental baseado em vegetação nativa.

