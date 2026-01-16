Como uma ilha ‘misteriosa’ do Brasil estava sendo destruída por cabras

A Ilha da Trindade, localizada no Atlântico Sul, registra recuperação ambiental significativa após a retirada de cabras introduzidas há mais de três séculos. Localizada a 1.180 quilômetros da costa do Espírito Santo, a ilha oceânica é administrada pela Marinha do Brasil.

Segundo estudo publicado no Journal of Vegetation Science, a cobertura vegetal aumentou 1.468% nos últimos 30 anos, impulsionada pela ausência de animais herbívoros e pelo retorno de espécies nativas e endêmicas.

Degradação causada por cabras introduzidas no século XVIII

A deterioração ecológica teve início em torno de 1700, quando o astrônomo britânico Edmond Halley deixou cabras na ilha como fonte de alimento para navegadores. O rebanho se expandiu, reduziu a floresta original e acelerou a erosão do solo.

A remoção total dos animais ocorreu em 2005 após operação coordenada pela Marinha e pelo Museu Nacional. Desde então, pesquisadores acompanham o processo de regeneração natural da vegetação.

O estudo registra aumento de áreas florestadas e campos nativos, com destaque para as samambaias-gigantes (Cyathea copelandii), que hoje formam o estrato dominante da nova cobertura vegetal.

Mistérios, lendas e curiosidades da ilha oceânica

A Ilha da Trindade é conhecida por reunir curiosidades históricas, relatos inusitados e episódios que alimentam sua reputação de território “misterioso” no Atlântico Sul. Entre os registros mais citados estão:

relatos de tesouro pirata supostamente escondido em túnel alagado no século XIX

o famoso caso do OVNI de 1958, com fotografia atribuída a Almiro Baraúna, que gerou debates e investigações na época

ocupações militares e tentativas de colonização que falharam devido ao isolamento e às condições ambientais

episódios envolvendo tempestades e “ondas camelo”, que causaram acidentes e mortes entre militares e cientistas

histórias sobre restrição à presença feminina antes da década de 2010

A presença permanente da Marinha e de pesquisadores mantém a ilha como ponto estratégico para o Brasil e para pesquisas oceânicas, vulcânicas e ecológicas.

Recuperação ambiental e biodiversidade

A regeneração da vegetação ocorre sem reflorestamento ativo, impulsionada por fatores climáticos e ausência de espécies invasoras.

Trindade abriga espécies nativas e endêmicas, o que torna o processo relevante para estudos de biodiversidade, espécies invasoras, restauração ecológica e conservação ambiental em ilhas oceânicas.

Pesquisadores avaliam que a floresta original não deve retornar ao padrão registrado nos séculos anteriores - isso devido à perda de dispersores e à mudança ecológica acumulada -, mas apontam que a ilha consolida um novo ciclo ambiental baseado em vegetação nativa.