O monitor soma mais de 206 mil buscas mensais no Google e está entre os periféricos mais procurados da Black Friday 2026, tanto por quem trabalha em casa quanto por gamers. No ChatGPT, quatro marcas dividem a liderança.

O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de monitor o ChatGPT recomenda?

A Samsung aparece em 83,5% das respostas. LG (83%), Dell (82,5%) e Acer (80%) estão em empate técnico com ela. A AOC, com 77%, vem logo atrás e costuma ser citada cedo, por volta da quarta posição. Philips (46%), ASUS (44%) e Alienware (30%) completam o top 10 de fabricantes.

A LG é a primeira marca mencionada na maioria das respostas, com posição média de 2,49. O ChatGPT a associa à "boa variedade de monitores IPS" e a altas taxas de atualização.

Nessa categoria, as indicações se apoiam em reputação e custo-benefício, mais do que em números. A fonte mais citada é o site Radar de Monitores, com 83,2% de participação.

O que avaliar antes de comprar um monitor?

Tamanho e resolução: 24 polegadas em Full HD atende escritório; 27 polegadas pede QHD (2560 x 1440) para manter a nitidez; 4K faz sentido para edição de imagem e telas maiores;

24 polegadas em Full HD atende escritório; 27 polegadas pede QHD (2560 x 1440) para manter a nitidez; 4K faz sentido para edição de imagem e telas maiores; Tipo de painel: IPS tem cores e ângulos de visão melhores; VA oferece mais contraste; TN é mais barato e rápido, mas com cores inferiores;

IPS tem cores e ângulos de visão melhores; VA oferece mais contraste; TN é mais barato e rápido, mas com cores inferiores; Taxa de atualização: 60 Hz basta para trabalho; para jogos, 144 Hz ou mais faz diferença visível;

60 Hz basta para trabalho; para jogos, 144 Hz ou mais faz diferença visível; Conexões e ergonomia: USB-C com carregamento é útil para notebooks; base com ajuste de altura ajuda a postura.

Há cupons para monitores na Black Friday?

O KaBuM! divulgou o cupom TELANINJA12, com 12% de desconto em monitores e computadores selecionados, segundo o site Seletronic. Cupons têm limite de uso e de valor, então vale testar antes de finalizar.

Mercado Livre (28,5%) e KaBuM! (27,8%) são as lojas que aparecem no ranking do ChatGPT. No Mercado Livre, há parcelamento em até 24 vezes sem juros no cartão Mercado Pago. Antes de comprar, confira se o preço não foi inflado nas semanas anteriores: saiba como reconhecer e denunciar.

Perguntas frequentes

Qual a melhor marca de monitor para comprar na Black Friday?

Segundo a Ranqia, Samsung, LG, Dell e Acer estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.

Monitor IPS ou VA?

IPS é melhor para cores e trabalho; VA, para contraste em filmes e jogos em ambientes escuros.