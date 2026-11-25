O governo federal espera que a Copa do Mundo Feminina de 2027 movimente cerca de US$ 1,5 bilhão (R$ 8,8 bilhões) na economia brasileira, segundo estudo da FGV (Fundação Getúlio Vargas) divulgado nesta quarta-feira, 25.

Encomendado pelo governo, o levantamento estima os impactos econômicos do torneio em diferentes setores, como hotelaria, alimentação, transporte e serviços.

Segundo Juliana Agatte, secretária extraordinária para a Copa do Mundo Feminina, metade do valor previsto corresponde a investimentos da FIFA.

Além disso, o governo estima que a competição gere 73 mil postos de trabalho e atraia cerca de 2 milhões de turistas ao Brasil.

"Temos grandes expectativas. A Fifa e a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) apontam um maior interesse por patrocínios. Elas já enxergam o futebol feminino como um negócio", afirmou a secretária.

Quando acontece a Copa do Mundo Feminina?

A competição será disputada entre 24 de junho e 25 de julho de 2027, em oito cidades brasileiras. O Maracanã, no Rio de Janeiro, receberá tanto a abertura quanto a final do torneio.

As partidas serão realizadas nas seguintes cidades e estádios:

Belo Horizonte (Estádio Mineirão)

Brasília (Estádio Nacional)

Fortaleza (Arena Castelão)

Porto Alegre (Estádio Beira-Rio)

Recife (Arena de Pernambuco)

Rio de Janeiro (Estádio do Maracanã)

Salvador (Arena Fonte Nova)

São Paulo (Arena Itaquera)

A Copa do Mundo contará com a participação de 32 seleções, e 14 vagas ainda estão em disputa.

Os ingressos começarão a ser vendidos no dia 1º de dezembro, e os grupos serão sorteados no dia 11 de dezembro, em uma cerimônia no Rio de Janeiro.