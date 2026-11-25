A Copa do Mundo feminina contará com a participação de 32 seleções (Iustração feita por IA/Exame)
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Publicado em 25 de novembro de 2026 às 15h57.
A Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil deve movimentar cerca de R$ 8,8 bilhões na economia, segundo estudo do governo. O torneio deve gerar empregos e atrair milhões de turistas. O evento ocorrerá entre junho e julho de 2027 em oito cidades brasileiras.
O governo federal espera que a Copa do Mundo Feminina de 2027 movimente cerca de US$ 1,5 bilhão (R$ 8,8 bilhões) na economia brasileira, segundo estudo da FGV (Fundação Getúlio Vargas) divulgado nesta quarta-feira, 25.
Encomendado pelo governo, o levantamento estima os impactos econômicos do torneio em diferentes setores, como hotelaria, alimentação, transporte e serviços.
Segundo Juliana Agatte, secretária extraordinária para a Copa do Mundo Feminina, metade do valor previsto corresponde a investimentos da FIFA.
Além disso, o governo estima que a competição gere 73 mil postos de trabalho e atraia cerca de 2 milhões de turistas ao Brasil.
"Temos grandes expectativas. A Fifa e a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) apontam um maior interesse por patrocínios. Elas já enxergam o futebol feminino como um negócio", afirmou a secretária.
A competição será disputada entre 24 de junho e 25 de julho de 2027, em oito cidades brasileiras. O Maracanã, no Rio de Janeiro, receberá tanto a abertura quanto a final do torneio.
As partidas serão realizadas nas seguintes cidades e estádios:
A Copa do Mundo contará com a participação de 32 seleções, e 14 vagas ainda estão em disputa.
Os ingressos começarão a ser vendidos no dia 1º de dezembro, e os grupos serão sorteados no dia 11 de dezembro, em uma cerimônia no Rio de Janeiro.