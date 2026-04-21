Ciência

Temporada das 'bolas de fogo': meteoro verde atravessa o céu da Europa

Mais de 230 pessoas relataram o fenômeno observado em diferentes regiões do continente europeu

Meteoro verde: fenômeno foi fotografado na Inglaterra no último domingo (Reprodução/ @mje_photography_ne)

Meteoro verde: fenômeno foi fotografado na Inglaterra no último domingo (Reprodução/ @mje_photography_ne)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 21 de abril de 2026 às 15h35.

Tudo sobreEspaço
Saiba mais

Um meteoro com brilho verde intenso foi visto na madrugada do domingo, 13, na Europa. O fenômeno foi visto principalmente na costa leste da Inglaterra, pouco depois da meia-noite do horário local.

Segundo relatos, o objeto atravessou o céu e se desintegrou ao entrar na atmosfera terrestre. O rastro luminoso foi observado em países como Reino Unido, Bélgica, Holanda e Alemanha.

De acordo com informações da BBC, a rocha tinha cerca de 12 gramas e viajava a aproximadamente 32 mil km/h. Testemunhas indicam que a explosão ocorreu sobre o Mar do Norte. A Sociedade Americana de Meteoros recebeu mais de 230 relatos do evento.

Um dos registros foi feito pelo fotógrafo Ian Sproat, na ilha de Lindisfarne, no Reino Unido. O local é conhecido como Ilha Sagrada. O objetivo era capturar a Via Láctea sobre o castelo local, quando o meteoro cruzou o enquadramento.

A Sociedade Americana de Meteoros também recebeu um vídeo de câmera de segurança residencial do exato momento em que o meteoro cruzou a atmosfera:

yt thumbnail

Temporada de bolas de fogo

A coloração verde do fenômeno está associada à composição química da rocha, com presença de magnésio e níquel.

O evento ocorre durante o período conhecido como “temporada das bolas de fogo”, entre fevereiro e abril. Dados da Nasa indicam aumento de 10% a 30% na incidência de meteoros nesse intervalo, mas as causas desse aumento ainda não são compreendidas pelos cientistas.

Acompanhe tudo sobre:Chuva de meteorosEspaçoNasa

Mais de Ciência

Descoberta da Nasa em Marte pode mudar o que se sabe sobre vida fora da Terra

Chuva de meteoros acontece na madrugada — e culpado é cometa que aparece a cada 415 anos

Chuva de meteoros Líridas: pico é nesta madrugada — e você pode ver sem telescópio

Matéria escura: o componente invisível que representa 25% do Universo

Mais na Exame

Pop

De carros elétricos a apartamentos: o que os participantes do BBB 26 ganharam até agora

Mundo

Viagem de JD Vance para negociações de paz com o Irã é suspensa

Mercados

Trump se opõe à fusão entre United e American e defende a Spirit Airlines como compradora

Um conteúdo Bússola

Crédito do Trabalhador: um balanço do primeiro ano da modalidade