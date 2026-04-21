Temporada das 'bolas de fogo': meteoro verde atravessa o céu da Europa

Um meteoro com brilho verde intenso foi visto na madrugada do domingo, 13, na Europa. O fenômeno foi visto principalmente na costa leste da Inglaterra, pouco depois da meia-noite do horário local.

Segundo relatos, o objeto atravessou o céu e se desintegrou ao entrar na atmosfera terrestre. O rastro luminoso foi observado em países como Reino Unido, Bélgica, Holanda e Alemanha.

De acordo com informações da BBC, a rocha tinha cerca de 12 gramas e viajava a aproximadamente 32 mil km/h. Testemunhas indicam que a explosão ocorreu sobre o Mar do Norte. A Sociedade Americana de Meteoros recebeu mais de 230 relatos do evento.

Um dos registros foi feito pelo fotógrafo Ian Sproat, na ilha de Lindisfarne, no Reino Unido. O local é conhecido como Ilha Sagrada. O objetivo era capturar a Via Láctea sobre o castelo local, quando o meteoro cruzou o enquadramento.

A Sociedade Americana de Meteoros também recebeu um vídeo de câmera de segurança residencial do exato momento em que o meteoro cruzou a atmosfera:

Temporada de bolas de fogo

A coloração verde do fenômeno está associada à composição química da rocha, com presença de magnésio e níquel.

O evento ocorre durante o período conhecido como “temporada das bolas de fogo”, entre fevereiro e abril. Dados da Nasa indicam aumento de 10% a 30% na incidência de meteoros nesse intervalo, mas as causas desse aumento ainda não são compreendidas pelos cientistas.