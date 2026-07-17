Ciência

JBS amplia aposta em ciência do colágeno com plataforma para profissionais da saúde

Genu-in Academy oferece webinars, estudos clínicos e materiais técnicos para médicos, nutricionistas e outros profissionais da saúde, reforçando os investimentos da JBS em ciência e inovação

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 17 de julho de 2026 às 09h45.

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A Genu-in, empresa da JBS Novos Negócios especializada em ingredientes à base de colágeno e gelatina, anunciou o lançamento da Genu-in Academy, plataforma de educação científica voltada a médicos, nutricionistas, nutrólogos e outros profissionais da saúde. A iniciativa reúne conteúdos baseados em evidências científicas para apoiar a atualização sobre as aplicações clínicas do colágeno.

A plataforma disponibiliza webinars, e-books, revisões científicas, estudos clínicos e materiais técnicos produzidos por especialistas. O conteúdo busca traduzir resultados de pesquisas para a prática clínica, com foco na utilização do colágeno em áreas como envelhecimento saudável, saúde musculoesquelética e qualidade de vida. O objetivo é ampliar o acesso dos profissionais da saúde a informações científicas atualizadas e apoiar decisões clínicas fundamentadas em evidências.

O lançamento ocorre em um contexto de expansão das pesquisas em nutrição clínica e ingredientes funcionais. Estudos recentes ampliaram a compreensão sobre os diferentes tipos de colágeno e suas aplicações em condições relacionadas ao envelhecimento, à composição corporal e à recuperação de tecidos. Ao mesmo tempo, cresce a demanda por atualização científica entre profissionais que acompanham a incorporação dessas evidências à prática assistencial.

Entre os temas previstos para a programação da plataforma está o impacto dos medicamentos análogos do GLP-1, classe utilizada no tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2, sobre o estado nutricional dos pacientes. O primeiro webinar abordará estratégias nutricionais para preservação da massa muscular, da saúde óssea e da qualidade dos tecidos durante processos de perda de peso.

Ao longo da programação, a Genu-in Academy também tratará de temas relacionados às aplicações clínicas do colágeno, longevidade, saúde da mulher, envelhecimento saudável, comportamento alimentar, atividade física e os efeitos de novas terapias sobre o estado nutricional.

Segundo Guilherme Moraes, diretor de Marketing da JBS Novos Negócios, a criação da plataforma faz parte da estratégia da empresa de ampliar a disseminação de conhecimento científico sobre ingredientes desenvolvidos pela companhia. "A ciência é o principal ativo da Genu-in. Investimos continuamente em pesquisa para desenvolver soluções à base de colágeno com eficácia comprovada e acreditamos que esse conhecimento precisa chegar aos profissionais da saúde de forma acessível e baseada em evidências", afirmou o executivo.

Em 2026, o Genu-in Life Skin tornou-se o primeiro colágeno a obter da Anvisa alegação funcional para melhora da firmeza e da elasticidade da pele. A autorização foi concedida com base em estudos clínicos apresentados pela empresa.

Investimentos em biotecnologia e pesquisa aplicada

A criação da Genu-in Academy integra a estratégia da JBS de ampliar investimentos em ciência, pesquisa aplicada e biotecnologia voltados ao desenvolvimento de ingredientes de maior valor agregado. Neste ano, a companhia inaugurou, em Florianópolis (SC), a JBS Biotech, centro de pesquisa com mais de 20 laboratórios dedicado ao desenvolvimento de bioingredientes, proteínas funcionais e soluções para nutrição de precisão.

A estrutura concentra pesquisas direcionadas aos mercados de alimentos, suplementos e saúde, com foco na transformação de resultados científicos em ingredientes destinados à indústria.

O movimento acompanha uma tendência observada no setor de alimentos e nutrição, na qual proteínas passam a ser estudadas não apenas pelo valor nutricional, mas também por funções específicas relacionadas à saúde. Nesse cenário, plataformas de educação científica voltadas aos profissionais da saúde surgem como estratégia para ampliar o acesso às evidências produzidas pela pesquisa aplicada e facilitar sua incorporação à prática clínica.

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