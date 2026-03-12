Por que o cabelo fica branco? O que se sabe e o que falta saber sobre os fios grisalhos

Várias questões relacionadas ao envelhecimento deixaram de ser uma incógnita nos últimos anos. Por exemplo, hoje sabemos que, se quisermos ter autonomia física, devemos investir cedo no fortalecimento dos músculos e das articulações. Se quisermos uma boa memória e cognição, a chave é manter a mente estimulada e dormir bem, sem contar a alimentação equilibrada.

Mas existe um "fenômeno" da velhice que ainda não sabemos como reverter de dentro para fora: os cabelos brancos, que chamamos também de grisalhos.

A ciência já descobriu que o fio de cabelo começa quase translúcido, e sua cor é determinada pela melanina, um pigmento que o próprio corpo produz. Quanto mais concentrada, mais escuro tende a ser o cabelo; e quanto mais dispersa, mais claros são os fios.

Também já é conhecido que, com o tempo, as células que produzem melanina nos folículos capilares desaceleram e param de funcionar, o que faz os fios crescerem grisalhos ou brancos. O dermatologista Desmond Tobin, diretor do Charles Institute of Dermatology, da University College Dublin, explicou ao New York Times que esses novos cabelos costumam ser mais rígidos e podem crescer cerca de 10% mais rápido.

O que ainda não se sabe, no entanto, é o que exatamente dispara esse processo nem quanto controle temos sobre ele. Enquanto alguns começam a ficar grisalhos por volta dos 20 anos, outros mantêm a cor natural até os 80.

O que se sabe sobre os "gatilhos" para os grisalhos?

O cabelo não fica grisalho de uma vez só. É comum encontrar fios isolados antes de toda a raiz embranquecer de uma vez, quando há um grande contraste entre o branco e a cor antiga. Em alguns casos, os fios podem até clarear e escurecer de novo.

Isso acontece porque cada folículo capilar funciona como uma unidade independente. Dentro dele existem melanócitos, as células que produzem pigmento, além de um reservatório de células-tronco para repor esses melanócitos.

O embranquecimento começa quando os melanócitos deixam de funcionar da forma adequada, mas ele só se torna permanente quando o reservatório de células-tronco também se acaba, explica Emi Nishimura, professora de envelhecimento e regeneração da Universidade de Tóquio, ao NYT.

Grande parte desse processo é genética. Em outras palavras, olhar para pais e avós costuma dar uma boa pista de quando os primeiros fios brancos podem aparecer. Em média, o embranquecimento começa por volta dos 35 anos em pessoas brancas, no fim dos 30 em pessoas asiáticas e por volta dos 40 em pessoas negras.

Como todas as outras questões de envelhecimento, os hábitos do dia a dia também podem influenciar. As pesquisas mais consistentes até agora apontam para dois fatores: fumar e estresse. Dormir bem e manter uma alimentação rica em antioxidantes também pode ajudar a proteger as células que produzem pigmento — embora as evidências nesse caso sejam mais indiretas.

O embranquecimento precoce dos frios também já foi associado a níveis baixos de ferro e vitamina B12. Ainda assim, não há evidências de que suplementos consigam prevenir ou reverter o processo. Por isso, dermatologistas recomendam ter cautela com produtos que prometem acabar com os grisalhos, já que a maioria não possui embasamento científico.

Há esperança contra os fios brancos?

Um pequeno estudo publicado em 2021 indica que, se os melanócitos param de funcionar, mas o estoque de células-tronco ainda existe, o cabelo pode voltar a ter cor. Para chegar a essa conclusão, cientistas analisaram fios de pessoas que estavam começando a ficar grisalhas e encontraram faixas alternadas de cabelo escuro e branco ao longo do fio.

Como o cabelo cresce cerca de um centímetro por mês, essas faixas viraram "marcadores do tempo". Ao comparar as cores com relatos de momentos estressantes dos participantes, os pesquisadores perceberam que as fases de mais estresse coincidiam com trechos mais claros do cabelo, enquanto períodos mais tranquilos eram associados ao retorno da pigmentação.

Em outras palavras, reduzir o estresse pode, em alguns casos, desacelerar — ou até reverter temporariamente — o embranquecimento dos fios.

Algo parecido também já foi observado, em casos raros, em pacientes que passaram por certos tratamentos contra o câncer. A hipótese é que esses procedimentos possam reativar células-tronco "adormecidas", fazendo o folículo produzir novos melanócitos.

O que a ciência aparentemente está descobrindo é que o processo de ficar grisalho não é totalmente linear. Pode existir uma "janela de oportunidade" em que a cor ainda pode voltar, diz o dermatologista Ralf Paus, da Universidade de Miami, ao NYT. No entanto, duas coisas seguem um mistério: quanto tempo essa janela permanece aberta e como ativá-la de forma segura.

Quando procurar um médico?

Não existe um tratamento médico específico para cabelos grisalhos. Mas, se os fios brancos surgirem muito cedo ou de forma repentina, pode valer a pena conversar com um médico.

Em alguns casos, o embranquecimento está ligado a medicamentos ou a problemas de saúde. Certos anticonvulsivantes, antimaláricos, retinoides orais e remédios usados para espasticidade muscular já foram associados à perda de pigmento, assim como distúrbios da tireoide e doenças autoimunes.

Quando esse é o caso, tratar a condição de base pode ajudar a frear o processo e, às vezes, até permitir que parte da cor volte.

Para a maioria das pessoas, porém, não há muito o que fazer para evitar os fios brancos. O que a ciência indica hoje é que cuidar da saúde garante um envelhecimento melhor como um todo. Se isso também ajudar a atrasar o grisalho, ótimo — mas, por enquanto, ele ainda faz parte do pacote.