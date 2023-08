Melhor máquina de lavar roupa em 2023: as principais escolhas de especialistas

“Essa máquina de lavar da Consul é uma boa opção para quem mora sozinho e não costuma lavar muitas roupas e, também, para quem não tem muito espaço na área de serviço. Mesmo com 9kg de capacidade, a CWB09AB tem a vantagem do ciclo para lavar edredons. O dispenser de sabão e amaciante fica no agitador e eles são diluídos antes de entrar em contato com as roupas, evitando manchas de lavagem.”

Lavadora Electrolux LFE11 “Boa opção para quem quer comprar uma lavadora com abertura frontal, a Electrolux Premium Care LFE11 tem a tecnologia Inverter como uma de suas principais vantagens. Ela garante um funcionamento otimizado e mais econômico. Além disso, o modelo também se destaca pela tecnologia Vapour Care, que diminui os amassados das peças, facilitando o momento de passar.” Lava e Seca LG VC2 “A VC2, da LG é uma boa opção de lava e seca para quem precisa de um modelo de capacidade alta. Nesse caso, são 13kg na lavagem e 8kg de secagem. Entre as funcionalidades dela, podemos destacar a inteligência artificial que detecta a quantidade e o tipo de tecido das peças lavadas, a conexão Wi-Fi e os ciclos que funcionam com vapor e água quente. Por fim, a máquina de lavar da LG também tem motor Inverter.” Lavadora Brastemp BWK14AB “Uma opção um pouco maior entre os modelos simples, a Brastemp BWK14AB lava edredom, tem filtro para fiapos e cesto de inox, que é resistente e durável. Entre os 12 programas de lavagem, ela tem opções para edredons, roupas pesadas, roupas delicadas e para tirar manchas. Ela é recomendada para casas com quatro pessoas ou mais.” Lavadora Brastemp BWD16A9 “A principal vantagem da Brastemp BWD16A9 é a tecnologia DoubleWash: com um mini cesto removível, é possível lavar, sem misturar, dois lotes de roupas diferentes - brancas e coloridas, por exemplo. Isso sem misturar sabão, amaciante e água. Além disso, ela também se destaca pelos ciclos Tira Manchas Advanced e Antibolinhas.” clique aqui! O texto original foi publicado em Buscapé.com. Para conferir a lista completa,