Bactéria do intestino pode virar aliada contra o 'efeito sanfona', aponta estudo

A luta contra o efeito sanfona pode ganhar um novo aliado vindo do próprio intestino. Um estudo publicado nesta semana na revista científica Nature Medicine mostrou que um suplemento contendo a bactéria intestinal Akkermansia muciniphila ajudou pessoas com sobrepeso e obesidade a manterem a perda de peso após uma dieta restritiva.

Bactéria ajuda a manter o peso

A pesquisa foi conduzida por cientistas da Maastricht University e da Wageningen University & Research. Os pesquisadores acompanharam 90 adultos que passaram inicialmente por uma dieta de baixa caloria durante oito semanas. Depois disso, os participantes seguiram por 24 semanas em uma fase de manutenção alimentar, recebendo diariamente o suplemento bacteriano ou placebo.

Os resultados chamaram atenção. Quem tomou o suplemento recuperou significativamente menos peso do que o grupo placebo. Segundo o estudo, os participantes tratados com a bactéria terminaram o período cerca de 3 quilos mais leves em comparação aos demais voluntários.

A bactéria Akkermansia muciniphila já vinha despertando interesse da comunidade científica por seu papel na saúde metabólica. Ela vive naturalmente no intestino humano e ajuda a fortalecer a barreira intestinal, além de influenciar processos ligados à inflamação e ao metabolismo energético.

Descoberta ajuda, mas hábitos saudáveis são fundamentais

Segundo a professora Ellen Blaak, autora do trabalho, “essa bactéria intestinal pode contribuir para um melhor controle do peso” quando associada a hábitos saudáveis. Já o microbiologista Willem de Vos afirmou que a descoberta é especialmente relevante porque pessoas com obesidade costumam apresentar níveis mais baixos dessa bactéria no organismo.

Os cientistas acreditam que o efeito pode estar ligado a diferentes mecanismos. Entre eles estão uma menor absorção calórica pelo organismo, melhora da atividade metabólica do tecido adiposo e redução de inflamações associadas à chamada “memória da obesidade”, fenômeno que favorece o reganho de peso mesmo após emagrecimento.

Apesar dos resultados promissores, os pesquisadores reforçam que o suplemento não substitui alimentação equilibrada, atividade física e acompanhamento médico. O próprio estudo aponta limitações, como o período relativamente curto de observação e a necessidade de pesquisas maiores para confirmar os efeitos a longo prazo.