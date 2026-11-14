Lula propõe integrar minerais críticos do Brasil à indústria de chips das Filipinas

O Brasil e as Filipinas assinaram neste sábado, 14, em Manila, dois memorandos de entendimento nas áreas de agricultura, pecuária e defesa da concorrência. Os documentos foram firmados durante a visita de Estado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a primeira de um chefe de Estado brasileiro ao país asiático.

Após se reunir com o presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., Lula afirmou que os dois países iniciam uma nova etapa nas relações bilaterais, com perspectiva de ampliar também a cooperação em defesa.

“Hoje, consolidamos nossa aproximação com a Ásia e inauguramos um novo capítulo do relacionamento bilateral”, declarou o presidente brasileiro.

O encontro ocorreu no Centro Internacional de Convenções das Filipinas, em um ano que marca os 80 anos de relações diplomáticas entre os países. Lula descreveu as Filipinas como “o mais antigo parceiro do Brasil no Sudeste Asiático” e citou pontos comuns entre as duas nações.

“Brasil e Filipinas compartilham passados coloniais, afinidades culturais e objetivos de desenvolvimento comuns. De lados opostos do planeta, enfrentam o desafio de conjugar crescimento econômico, inclusão social e proteção ao meio ambiente”, afirmou.

Segundo Lula, esta é sua primeira visita oficial ao exterior desde a reeleição, em outubro.

Lula enfatizou que a proposta do encontro é aproximar centros de pesquisa, universidades e empresas dos países nesses setores. O Brasil possui a segunda maior reserva global de terras raras. Por outro lado, as Filipinas contam com um parque industrial focada na produção de chips e componentes eletrônicos.

"Na área de ciência e tecnologia, vamos aproximar centros de pesquisa, universidades e empresas inovadoras dos dois países. Como polos regionais de inovação, Brasil e Filipinas têm muito a ganhar com a integração de cadeias de minerais críticos, semicondutores e microeletrônica", declarou o presidente.

A comitiva de Lula em Manila inclui os ministros Alexandre Silveira, de Minas e Energia; Márcio Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio; Mauro Vieira, das Relações Exteriores; e André de Paula, da Agricultura e Pecuária.

Em publicação no X, o presidente ressaltou o caráter inédito da visita de um chefe de Estado brasileiro às Filipinas. A viagem ocorre no ano em que os dois países completam 80 anos de relações diplomáticas.

Acordos e cooperação em defesa

Os memorandos assinados neste sábado tratam da cooperação em agricultura e produção pecuária e da aplicação das leis de concorrência.

Os documentos se somam ao acordo de cooperação em defesa firmado em 2022, o primeiro entre Brasil e Filipinas nessa área. Na ocasião, os países estabeleceram o compromisso de incentivar a colaboração nos setores militar e de segurança.

Marcos afirmou que espera ampliar a parceria após a reunião com Lula. O presidente filipino classificou a visita como “histórica” e como o “ponto culminante” das comemorações pelos 80 anos de relações diplomáticas.

“Com a produtiva conclusão de nossa reunião, confio que nossos dois países forjarão uma cooperação mais estreita em diversas áreas”, disse.

Ao chamar os filipinos de “os latinos da Ásia”, Marcos mencionou possibilidades de colaboração em comércio e investimentos, defesa, agricultura, energia, ciência, tecnologia, inovação e cooperação técnica. Ele não detalhou outros acordos.

Agenda inclui cúpula asiática e encontro na Espanha

Neste domingo, 15, Lula participará como convidado especial da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean). As Filipinas exercem neste ano a presidência rotativa do bloco e fizeram o convite ao presidente brasileiro.

A expectativa é que mais de 20 líderes compareçam ao encontro, entre eles o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Na segunda-feira, 16, Lula seguirá para a Espanha, onde terá uma reunião com o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez. O encontro ocorrerá durante a campanha para as eleições gerais do país, marcadas para 29 de novembro.