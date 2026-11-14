A gigante gaúcha que enfrenta chineses, tem 33 mil produtos e fatura R$ 5,5 bilhões

Em 2015, uma tradicional fabricante de freios de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, faturou 875 milhões de reais. Dez anos depois, a receita chegou em 5,5 bilhões de reais. Um salto de mais de seis vezes.

No meio do caminho, comprou empresas no Brasil e no exterior, passou a vender de amortecedores a componentes de motores e construiu um catálogo com 33.000 tipos de peças.

Uma guinada que começou com uma pergunta: e se os carros do futuro gastassem cada vez menos freios?

A empresa por trás dessa transformação é a Frasle Mobility, controlada pela Randoncorp e dona de marcas conhecidas nas oficinas, como Nakata, Fremax, Controil e Frasle.

O grupo reúne 30 marcas, cerca de 8.000 funcionários (dos quais 3.000 trabalham fora do Brasil) e atende mercados em mais de 125 países. Tornou-se a maior companhia de reposição automotiva da América Latina.

O crescimento também trouxe novos desafios. Além de administrar uma operação espalhada pelo mundo, a Frasle precisa enfrentar fabricantes chineses que disputam os distribuidores brasileiros com preços - e qualidade - mais baixos.

Em entrevista à EXAME, o CEO Anderson Pontalti detalhou como a empresa tenta preservar espaço nessa concorrência, ao mesmo tempo que utiliza a própria indústria chinesa para produzir componentes e comprar equipamentos.

"A Frasle nunca se posicionou por preço", afirma Pontalti.

Na avaliação do executivo, a qualidade das peças e a confiança dos mecânicos são as principais armas para competir num setor em que um produto barato pode acabar saindo caro.

Para os próximos anos, a estratégia combina investimentos em automação industrial, inteligência artificial para antecipar a demanda das oficinas e desenvolvimento de produtos para veículos elétricos. Tudo isso num cenário de juros elevados e consumidores que têm adiado parte das despesas com manutenção.

Como uma fabricante de freios se transformou em uma gigante de autopeças

A história da Frasle começou em 1954, em Caxias do Sul, uma das cidades que ajudaram a construir a indústria automotiva brasileira.

Fundada como Indústria Francisco Stedile & Cia., a empresa nasceu numa região onde empresários desenvolviam soluções para os desafios enfrentados pelos transportadores. Eram as startups dos seus tempos.

Pontalti relembra um episódio dos primeiros caminhões que circulavam pela Serra Gaúcha. Segundo ele, os sistemas hidráulicos de freio enfrentavam dificuldades nas condições das estradas da época. A necessidade de adaptar os veículos ajudou a impulsionar negócios ligados à mecânica e à fabricação de componentes.

"Caxias é um berço de empreendedores", afirma o executivo, que também começou sua carreira no grupo como trainee, em 1998.

Ao longo das décadas seguintes, a Fras-le se especializou em materiais de fricção, como pastilhas e lonas de freio, e expandiu sua atuação para outros mercados. Em 1996, passou a integrar o grupo Randon, atual Randoncorp.

Mas foi na última década que a companhia acelerou uma mudança mais profunda.

Na metade dos anos 2010, a indústria automobilística começou a discutir com maior intensidade a eletrificação dos veículos. Para uma fabricante de freios, o avanço tecnológico trazia uma incerteza importante.

Os automóveis elétricos utilizam a chamada frenagem regenerativa, um sistema que aproveita parte da energia produzida durante a desaceleração para recarregar a bateria.

Como consequência, em determinadas condições, as pastilhas e os discos de freio podem sofrer menos desgaste.

Isso significava que, no futuro, uma parte do mercado tradicional da Fras-le poderia crescer menos do que a frota de veículos.

A resposta foi acelerar a diversificação.

Em 2018, a companhia comprou a Fremax, fabricante de discos de freio com sede em Santa Catarina. Dois anos depois, adquiriu a Nakata, conhecida pelos amortecedores e componentes de suspensão.

A expansão continuou em 2023, quando a Frasle incorporou a britânica Juratek, especializada em produtos de frenagem para o mercado de reposição europeu.

Em janeiro de 2025, veio um dos movimentos mais relevantes da história recente: a aquisição da mexicana Dacomsa, que acrescentou duas fábricas, um centro de distribuição e marcas como Moresa e TF Victor ao portfólio.

A transformação exigiu até uma mudança de nome.

Em 2023, a empresa adotou a identidade corporativa Frasle Mobility. A antiga Fras-le continuou existindo, mas passou a dividir espaço com dezenas de outras marcas.

Hoje, segundo Pontalti, os materiais de fricção representam cerca de 40% dos negócios. O restante vem de diferentes famílias de produtos, incluindo amortecedores, componentes de direção, suspensão e motores.

A companhia deixou de depender quase exclusivamente de um segmento e passou a atuar em diferentes etapas da manutenção dos veículos.

Esse movimento também explica o crescimento financeiro. Em 2025, a receita aumentou 38,5% sobre o ano anterior, impulsionada principalmente pela incorporação da operação mexicana.

A disputa com os chineses — e por que a Frasle também compra da China

A China ocupa uma posição curiosa na estratégia da Frasle Mobility.

Ao mesmo tempo que fabricantes chineses disputam espaço no mercado brasileiro de autopeças, a companhia gaúcha mantém equipes de engenharia no país asiático e utiliza fornecedores locais para produzir parte de seu catálogo.

Pontalti diz que a concorrência ganhou força nos últimos anos, principalmente nas categorias de menor preço.

Com o real valorizado, importar componentes fica mais barato. Distribuidores brasileiros passam a receber ofertas de marcas asiáticas dispostas a cobrar menos para ganhar mercado.

O executivo afirma que uma empresa desconhecida precisa oferecer descontos expressivos para convencer clientes a abandonar uma marca já estabelecida.

Segundo estudos comerciais realizados pela Frasle, essa diferença geralmente precisa chegar a pelo menos 15% em determinadas categorias de produtos.

Há, porém, uma questão que pesa na decisão dos mecânicos.

Uma peça de menor qualidade pode até custar menos na hora da compra. Mas, se apresentar defeito ou desgaste prematuro, o profissional terá de receber novamente o veículo, desmontar componentes e refazer o serviço.

Isso consome tempo, ocupa espaço na oficina e pode gerar conflitos com o consumidor.

Num setor que também enfrenta escassez de profissionais especializados, perder horas de trabalho com uma peça defeituosa se tornou um problema ainda maior.

É nesse ponto que Pontalti acredita estar a vantagem de marcas estabelecidas.

Segundo ele, mecânicos estão cada vez mais dispostos a recomendar componentes nos quais confiam, mesmo quando existem alternativas mais baratas.

A estratégia, contudo, não consiste apenas em defender preços mais altos.

A Frasle também procura reduzir seus próprios custos utilizando a estrutura industrial chinesa.

A companhia mantém engenharia e laboratórios na China e trabalha com fabricantes que produzem componentes seguindo especificações desenvolvidas pela equipe da empresa.

Em vez de simplesmente escolher produtos prontos de um catálogo, os engenheiros participam do desenvolvimento das peças e acompanham os processos industriais dos fornecedores.

Pontalti afirma que pequenas mudanças no desenho de um componente ou na forma como ele é fabricado podem representar economias próximas de 5%. O ganho parece modesto, mas se torna relevante quando aplicado a grandes volumes de produção.

Outra preocupação é garantir a continuidade das parcerias.

O executivo afirma que a Frasle procura manter relações comerciais nas quais represente uma parcela relevante do faturamento dos fornecedores. Em determinados casos, a companhia busca responder por pelo menos 30% das vendas do parceiro. A lógica é ganhar poder de negociação e assegurar padrões de fabricação, qualidade e exclusividade comercial.

Isso ajuda a explicar a relação aparentemente contraditória da companhia com a China: a indústria asiática é uma das principais ameaças competitivas, mas também uma peça importante para reduzir custos e desenvolver produtos.

Pontalti defende, ao mesmo tempo, que o Brasil estabeleça condições mais equilibradas de concorrência com países que subsidiam determinados setores industriais.

Na avaliação dele, o desafio é preservar a competitividade das fábricas brasileiras sem ignorar a capacidade de produção e inovação da China.

Por que vender peças para carros usados é um negócio tão grande

Uma das decisões mais importantes da Frasle foi concentrar o negócio no mercado de reposição, conhecido no setor como aftermarket.

Segundo Pontalti, aproximadamente 90% das vendas da companhia são destinadas a distribuidores de autopeças. Apenas cerca de 10% vão diretamente para montadoras.

A escolha tem uma lógica econômica.

Quando uma fabricante produz um automóvel, precisa instalar um conjunto inicial de componentes. Durante a vida útil do veículo, porém, diversos itens serão substituídos repetidas vezes. Pastilhas de freio, discos, amortecedores e componentes de suspensão estão entre os exemplos.

Pontalti ilustra essa diferença com uma conta: enquanto a montadora compra uma peça para o veículo novo, o mercado de reposição pode vender muitas outras ao longo dos anos seguintes.

A Frasle também procura trabalhar com peças cuja substituição é necessária para a segurança ou o funcionamento do veículo, em vez de depender de acessórios que o consumidor pode simplesmente decidir não comprar.

Em outras palavras, a indústria não depende exclusivamente de quantos carros novos são vendidos. Quando a economia piora e o crédito fica mais caro, muitas famílias adiam a troca do automóvel. Mas os veículos continuam rodando, envelhecendo e exigindo manutenção.

O próprio mercado de usados ajuda a movimentar as oficinas. Quem compra um carro de segunda mão frequentemente precisa realizar revisões e trocar componentes.

Há também o efeito dos motoristas de aplicativo, cujos veículos podem percorrer distâncias muito maiores do que os de uso particular. Nessas condições, determinadas peças precisam ser substituídas com muito mais frequência.

Isso não significa que o setor esteja imune às dificuldades econômicas.

Com o orçamento apertado, consumidores podem postergar a troca de amortecedores ou componentes de suspensão. Algumas dessas decisões, porém, podem acabar encarecendo a manutenção no futuro. Um amortecedor desgastado, por exemplo, pode contribuir para o desgaste de outros componentes e comprometer a estabilidade do veículo.

A Frasle acompanha indicadores como o movimento nas oficinas e o consumo de combustíveis para entender o comportamento da frota.

Na avaliação de Pontalti, o número de veículos em circulação continua oferecendo espaço para o crescimento do mercado brasileiro de reposição.

Atualmente, cerca de 70% dos negócios da companhia estão relacionados a veículos leves, enquanto os pesados representam aproximadamente 30%.

A compra no México que mudou o tamanho da companhia

A expansão internacional é outra peça central na transformação da Frasle.

O Brasil continua sendo seu principal mercado, responsável por aproximadamente 45% das receitas consolidadas no terceiro trimestre de 2026.

O segundo maior é o México, com cerca de 25%.

A presença mexicana ganhou importância com a aquisição da Dacomsa, concluída no início de 2025.

A operação trouxe fábricas e marcas de componentes para motores, além de ampliar o alcance da companhia no mercado de reposição local.

Também fortaleceu a presença numa região estratégica para o setor automotivo.

O México mantém uma indústria integrada às cadeias produtivas dos Estados Unidos e funciona como base de fabricação e distribuição para diferentes mercados.

Recentemente, a ampliação das tarifas contra produtos chineses criou oportunidades relativas para fornecedores instalados no México, embora as próprias relações comerciais entre mexicanos e americanos também tenham enfrentado incertezas.

Para a Frasle, a presença industrial em diferentes países permite avaliar onde fabricar e distribuir determinados componentes conforme os custos, tarifas e necessidades de cada mercado. A companhia também tem operações na Argentina e no Reino Unido, além de estruturas comerciais em outras regiões.

No terceiro trimestre de 2026, por exemplo, as operações no exterior e as exportações brasileiras somaram 144 milhões de dólares, um crescimento de 8,8% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Quais são as próximas oportunidades

A mesma tecnologia que ajudou a motivar a diversificação da Frasle passou a representar uma oportunidade em outras categorias.

Os carros elétricos podem utilizar menos seus freios convencionais graças à frenagem regenerativa. Em contrapartida, as baterias tornam determinados modelos mais pesados do que veículos equivalentes a combustão. Esse peso adicional pode aumentar as exigências sobre amortecedores, buchas e outros componentes da suspensão.

É justamente uma das categorias nas quais a Frasle ampliou sua presença com a aquisição da Nakata.

Pontalti afirma que a companhia já observa mudanças no comportamento da manutenção de veículos elétricos em alguns mercados. O executivo cita o desgaste de componentes de suspensão como uma das tendências acompanhadas pela empresa.

A estratégia da Frasle é acompanhar a mudança da frota sem abandonar os veículos a combustão, que ainda representam a maior parte do mercado de reposição. O desafio é manter produtos disponíveis para diferentes gerações de automóveis: os modelos tradicionais, os híbridos e os elétricos.

A inteligência artificial e a corrida para vender uma peça em 30 dias

Ter 33.000 itens no catálogo significa lidar com uma complexidade que vai muito além da fabricação.

Um mesmo automóvel pode ter diferentes versões de motor, transmissão, suspensão e sistema de freios. Cada configuração exige peças específicas. Multiplique essas variações pelos modelos e anos de fabricação dos veículos que circulam no Brasil.

Para a Frasle, isso significa tentar descobrir quais componentes serão procurados, em que quantidade e em qual região do país.

Pontalti afirma que a empresa está investindo em ferramentas de inteligência artificial e sistemas de previsão de demanda para melhorar essa operação. A ideia é combinar dados de mercado, informações dos distribuidores e o comportamento das oficinas para reduzir erros de estoque.

Também existe uma corrida para desenvolver produtos mais rapidamente.

Em determinadas categorias, principalmente componentes de freio, a meta é disponibilizar peças de reposição em até 30 dias após a chegada de um novo modelo de veículo ao mercado.

Isso exige um processo de desenvolvimento acelerado. A companhia analisa o automóvel, estuda os componentes e utiliza engenharia reversa — técnica que permite compreender como uma peça funciona a partir do exame do próprio produto — para desenvolver alternativas de reposição.

"O primeiro que chega é quem informa o preço", afirma Pontalti.

Segundo ele, os fabricantes que conseguem disponibilizar componentes rapidamente também conquistam a reputação de atender primeiro às necessidades dos distribuidores e das oficinas. A estratégia digital inclui a plataforma Auto Experts, lançada pela companhia para reunir informações técnicas, catálogos e serviços relacionados à reposição automotiva.

O sistema permite identificar peças pela placa do veículo, localizar produtos adequados e encontrar pontos de venda.

Também incorpora conteúdos de capacitação e iniciativas de relacionamento com profissionais do setor. Segundo Pontalti, a plataforma recebe aproximadamente 1 milhão de acessos mensais.