Por trás das maçãs distribuídas na COP31, uma crise que ameaça a agricultura turca

Antália, Turquia — Todas as manhãs, uma pequena fila se forma logo depois do raio-x na entrada da Zona Azul da COP31, a conferência do clima da ONU realizada na Turquia. O motivo não é a presença de alguma autoridade ou um protesto contra as mudanças climáticas. Em um estande montado pelo governo turco, voluntários distribuem maçãs gratuitamente.

As frutas vêm de Karaman, uma das principais regiões produtoras de maçã do país. No mesmo espaço, já foram oferecidas bananas cultivadas em Anamur e chocolates turcos, embora em menor quantidade. A iniciativa, organizada pelo Ministério do Meio Ambiente, Urbanismo e Mudança do Clima, funciona como uma vitrine de produtos nacionais durante o encontro internacional.

O letreiro com o escrito "frutas frescas" chama a atenção em um espaço onde as refeições rápidas são priorizadas.

Mas a origem das maçãs revela uma história que vai além da promoção da agricultura local. Karaman esteve entre as regiões mais atingidas por uma geada que comprometeu a produção de frutas na Turquia em 2025.

Um ano depois, o país enfrenta uma situação oposta: a recuperação da safra levou ao excesso de oferta, à queda dos preços pagos aos agricultores e ao acúmulo de frutas que não encontram compradores.

Tanto a escassez quanto a abundância trouxeram prejuízos para a atividade, que se torna cada vez mais dependente das condições meteorológicas, em um país que dia após após vê o aquecimento global mudar o seu cotidiano.

Da geada à quebra de safra

Entre 9 e 13 de abril de 2025, uma queda brusca de temperatura provocou uma das piores geadas agrícolas dos últimos anos na Turquia. O episódio atingiu a produção de frutas em 36 províncias e comprometeu especialmente áreas dedicadas ao cultivo de maçãs e cerejas.

Segundo relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), as províncias de Karaman, Konya, Niğde e Kayseri, responsáveis conjuntamente por cerca de 40% da produção de maçãs turcas, registraram perdas de até 90%.

O impacto apareceu nas estimativas da safra nacional. O USDA projetou uma produção comercial de 1,8 milhão de toneladas de maçãs no ciclo 2025/2026, uma queda de 60% e o menor volume registrado em cinco anos.

Os dados oficiais turcos também apontaram uma retração expressiva, embora em proporção diferente: a produção de maçãs caiu 48,3%, enquanto a de cerejas recuou 70,6%.

As consequências ultrapassaram as fronteiras da Turquia. A produção mundial de maçãs foi projetada em 81,7 milhões de toneladas na safra 2025/2026, uma redução de 5%, influenciada principalmente pelas perdas registradas na China e na Turquia.

As exportações turcas da fruta, por sua vez, deveriam recuar cerca de 70%, para aproximadamente 66,6 mil toneladas.

A quebra também pressionou as perspectivas para os preços dos alimentos. Após a geada, o Banco Central da Turquia elevou para 26,5% sua previsão de inflação alimentar em 2025.

Agricultura turca: maçãs representam 18% de todas a produção de frutas do país (Divulgação/COP31)

Além da geada, a falta de água

As baixas temperaturas não foram o único problema enfrentado pelos agricultores turcos em 2025.

Em Isparta, principal polo produtor de maçãs do país, a escassez de água também comprometeu a atividade. O presidente da câmara agrícola de Eğirdir relatou que o recuo do lago de mesmo nome, associado às mudanças climáticas, deixou produtores sem água para suas plantações.

A combinação de seca e geada aumentou a exposição da região mediterrânea a eventos climáticos extremos.

Segundo informações reunidas pela agência de notícias AFP, a Turquia e seus vizinhos mediterrâneos têm registrado eventos extremos cada vez mais frequentes à medida que o aquecimento global avança.

Um dos indicadores dessa mudança está nas temperaturas. Entre 1991 e 2020, a média de julho na Turquia ficou em torno de 25°C. Em julho de 2025, chegou a 26,9°C.

O que os acontecimentos mostram é a exposição da agricultura turca a diferentes condições extremas, da escassez de água às quedas bruscas de temperatura, com impactos sobre a produção e a renda dos agricultores.

Em 2026, o problema passou a ser o excesso de maçãs

Depois da forte retração de 2025, a produção turca de maçãs deve registrar uma recuperação expressiva em 2026.

A estimativa é de crescimento de 97,4%, para 4,427 milhões de toneladas. Em Karaman, que reúne cerca de 16 milhões de macieiras e abriga o maior pomar do país, o presidente da câmara agrícola local já antecipava um ano de fartura. A recuperação, no entanto, trouxe novos desafios.

Segundo o presidente da união dos engenheiros agrônomos da Turquia, a combinação de custos de produção mais elevados, redução das exportações e queda dos preços pagos aos produtores fez com que milhares de toneladas de maçãs permanecessem nas árvores ou armazenadas, inclusive em Karaman.

A dificuldade deixou de ser apenas produzir a fruta e passou a envolver a capacidade de comercializá-la a preços que compensassem os custos dos agricultores. Entre as propostas apresentadas para lidar com o excedente está a transformação das maçãs em produtos de maior processamento, como chips de fruta, papinhas para bebês e vinagre.

O contraste com o ano anterior também aparece nas condições meteorológicas. De acordo com um climatologista da Universidade Técnica de Istambul (ITU), a Turquia passou de uma seca recorde em 2025 para um período de chuvas que permitiu uma recuperação expressiva das safras em 2026.

A melhora das precipitações, porém, não beneficiou todas as regiões da mesma maneira. Chuvas excessivas, enchentes, granizo e novos episódios de geada também provocaram prejuízos a produtores em diferentes partes do país.

A alternância entre perdas e recuperação mostra que os impactos sobre a agricultura não se resumem à redução da produção. Mesmo quando as condições favorecem uma safra abundante, os efeitos econômicos podem ser negativos para os agricultores, especialmente diante de dificuldades de comercialização e de preços insuficientes para cobrir os custos.

Maçãs na COP31: produção da fruta cresceu 97,4% em 2026 após perdas no último ano (Divulgação/COP31)

A política climática da Turquia também está em discussão

A presença das maçãs de Karaman na entrada da COP31 acontece enquanto a própria política climática turca enfrenta questionamentos.

Em julho de 2025, o país aprovou sua primeira lei climática, um marco regulatório para sua estratégia de enfrentamento às mudanças do clima.

A legislação, contudo, recebeu críticas pela falta de fundamentação científica considerada adequada e pela insuficiência das medidas previstas para alcançar a meta nacional de emissões líquidas zero até 2053, quando as emissões de gases de efeito estufa deverão ser compensadas pelas remoções desses gases da atmosfera.

O Ministério do Meio Ambiente, Urbanismo e Mudança do Clima, responsável pela distribuição das frutas na conferência, também ocupa a presidência da COP31.

No caso das bananas de Anamur, o presidente da associação local de produtores afirmou que doaria dois caminhões da fruta justamente para divulgar o produto durante o evento.

Ainda assim, a origem das maçãs oferece um recorte dos desafios enfrentados pelo país anfitrião: enquanto a agricultura ganha visibilidade entre os participantes das negociações climáticas, seus produtores lidam com perdas provocadas por eventos meteorológicos, escassez de água e dificuldades econômicas mesmo em anos de recuperação.

Em Karaman, a região de onde saem as frutas oferecidas aos participantes da COP31, o problema mudou em apenas um ano. Depois de uma geada que comprometeu a produção, agricultores passaram a enfrentar o acúmulo de maçãs sem compradores, nas árvores e nos armazéns.