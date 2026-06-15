IA pode gerar conhecimento 'que vira obstáculo' para entender o Universo

Inteligência artificial: estudo revela os limites dos algoritmos na busca por novas leis do Universo (Imagem gerada por IA/EXAME)
Redatora
Publicado em 15 de junho de 2026 às 09h39.
A inteligência artificial pode ajudar cientistas a encontrar novas pistas sobre o funcionamento do Universo de forma mais rápida e barata. No entanto, um estudo revelou que a mesma tecnologia que acelera descobertas também pode dificultar a identificação de fenômenos inéditos quando se apoia demais no conhecimento já adquirido.
A pesquisa foi publicada no Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (JCAP) por cientistas ligados à Universidade de Princeton e ao Flatiron Institute. O trabalho analisou o uso de uma técnica conhecida como "aprendizagem por transferência" para investigar teorias que vão além do modelo cosmológico padrão.
Atualmente, os cosmólogos utilizam enormes simulações computacionais para testar hipóteses sobre o Universo. Esses modelos ajudam a investigar questões relacionadas à matéria escura, energia escura, gravidade e neutrinos.
O problema é que essas simulações exigem grande capacidade computacional e podem consumir muito tempo e recursos. Para contornar essa limitação, os pesquisadores avaliaram uma estratégia em que a inteligência artificial aprende primeiro com modelos mais simples do Universo e, posteriormente, aplica esse conhecimento a cenários mais complexos.
Dessa forma, os resultados mostraram que a técnica pode reduzir drasticamente a quantidade de simulações necessárias. Em alguns testes, o número de modelos complexos exigidos para treinar a inteligência artificial caiu mais de dez vezes.
Isso significa que pesquisadores podem explorar um número maior de hipóteses sobre o Universo utilizando menos recursos computacionais.
A estratégia é especialmente relevante porque observações recentes têm levantado dúvidas sobre aspectos do modelo cosmológico padrão, conhecido como ΛCDM, atualmente a principal descrição científica da evolução do cosmos.
Apesar dos benefícios, os cientistas identificaram um efeito chamado "transferência negativa". Nesse cenário, a IA passa a interpretar novos dados com base excessiva em padrões já conhecidos, o que dificulta a identificação de sinais realmente inéditos.
O problema apareceu durante análises envolvendo neutrinos massivos, partículas elementares que podem influenciar a formação das estruturas cósmicas.
Segundo a primeira autora do estudo, Veena Krishnaraj, a dificuldade não surge por acaso. "A transferência negativa não é aleatória. Ela é impulsionada por características físicas subjacentes do modelo", afirmou.
Em outras palavras, diferentes fenômenos podem produzir sinais observacionais muito parecidos. Quando isso acontece, a IA pode confundir uma possível descoberta com algo que já conhece.
Até o momento, os testes foram realizados apenas em universos simulados por computador. A próxima etapa será aplicar a técnica a observações astronômicas reais obtidas por telescópios e levantamentos cosmológicos.
Ao mesmo tempo, o estudo destaca um desafio da inteligência artificial na ciência: encontrar o equilíbrio entre aproveitar conhecimentos anteriores e manter a capacidade de reconhecer algo completamente novo quando ele aparece.