Como é o supertufão Dolphin, um dos mais impressionantes de 2026

Imagens de satélite revelaram o impressionante olho do supertufão Dolphin, considerado um dos ciclones tropicais mais intensos registrados no mundo em 2026. Ele passou por um processo de rápida intensificação sobre o Pacífico Oeste e continua ganhando força em uma área de oceano com temperaturas muito elevadas, condição que favorece seu fortalecimento nos próximos dias.

Na manhã de quinta-feira (30), no horário do Japão, o Joint Typhoon Warning Center (JTWC) elevou o Dolphin à categoria de supertufão. Naquele momento, o ciclone apresentava ventos sustentados de até 240 km/h, pressão mínima central de 935 hPa e deslocava-se em direção ao noroeste pelo oceano, produzindo ondas que ultrapassavam 12 metros de altura.

O avanço na intensidade ocorreu após a conclusão de um ciclo de substituição da parede do olho, fenômeno frequente em ciclones muito intensos. Após essa reorganização interna, o sistema retomou rapidamente o processo de fortalecimento, desenvolvendo um olho amplo, quase perfeitamente circular e bastante definido.

As imagens de satélite mostram uma estrutura extremamente simétrica, cercada por uma densa massa de nuvens que envolve completamente o centro do ciclone. Esse tipo de configuração é típico dos tufões mais poderosos e indica que o Dolphin permanece em um ambiente atmosférico altamente favorável para ganhar ainda mais intensidade.

O que vem por aí

Segundo a Agência Meteorológica do Japão, a previsão é que o supertufão continue se fortalecendo enquanto avança em direção às áreas próximas das ilhas Ogasawara e Minami-Torishima, localizadas ao sul do arquipélago japonês.

Os modelos meteorológicos apontam que a pressão central poderá cair para cerca de 905 hPa nos próximos dias, enquanto as rajadas de vento podem alcançar até 288 km/h, níveis compatíveis com um tufão de força extrema.

Com informações de O Globo