Ciência

Como é o supertufão Dolphin, um dos mais impressionantes de 2026

Os modelos meteorológicos apontam que as rajadas de vento podem alcançar até 288 km/h

Supertufão Dolphin nas imagens de satélite (Reprodução)

Supertufão Dolphin nas imagens de satélite (Reprodução)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 31 de julho de 2026 às 18h39.

Imagens de satélite revelaram o impressionante olho do supertufão Dolphin, considerado um dos ciclones tropicais mais intensos registrados no mundo em 2026. Ele passou por um processo de rápida intensificação sobre o Pacífico Oeste e continua ganhando força em uma área de oceano com temperaturas muito elevadas, condição que favorece seu fortalecimento nos próximos dias.

Na manhã de quinta-feira (30), no horário do Japão, o Joint Typhoon Warning Center (JTWC) elevou o Dolphin à categoria de supertufão. Naquele momento, o ciclone apresentava ventos sustentados de até 240 km/h, pressão mínima central de 935 hPa e deslocava-se em direção ao noroeste pelo oceano, produzindo ondas que ultrapassavam 12 metros de altura.

O avanço na intensidade ocorreu após a conclusão de um ciclo de substituição da parede do olho, fenômeno frequente em ciclones muito intensos. Após essa reorganização interna, o sistema retomou rapidamente o processo de fortalecimento, desenvolvendo um olho amplo, quase perfeitamente circular e bastante definido.

As imagens de satélite mostram uma estrutura extremamente simétrica, cercada por uma densa massa de nuvens que envolve completamente o centro do ciclone. Esse tipo de configuração é típico dos tufões mais poderosos e indica que o Dolphin permanece em um ambiente atmosférico altamente favorável para ganhar ainda mais intensidade.

O que vem por aí

Segundo a Agência Meteorológica do Japão, a previsão é que o supertufão continue se fortalecendo enquanto avança em direção às áreas próximas das ilhas Ogasawara e Minami-Torishima, localizadas ao sul do arquipélago japonês.

Os modelos meteorológicos apontam que a pressão central poderá cair para cerca de 905 hPa nos próximos dias, enquanto as rajadas de vento podem alcançar até 288 km/h, níveis compatíveis com um tufão de força extrema.

Com informações de O Globo

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