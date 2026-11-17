Uma suposta previsão de apagão mundial nesta terça-feira, 17, circulou nas redes sociais após publicações relacionarem a data a um episódio da animação "Os Simpsons". Os posts sugerem que a interrupção de energia atingiria também a internet e os serviços de comunicação.

Não há, porém, comprovação científica para a previsão. Os estudos sobre apagões citados nesta reportagem investigam as consequências de interrupções no fornecimento de eletricidade, sem indicar que um evento global ocorrerá nesta data.

Para entender os efeitos de uma falta de energia que dure vários dias, pesquisas publicadas em revistas científicas internacionais mostram os riscos para serviços essenciais, das perdas econômicas e da necessidade de deslocamento da população.

Como um apagão prolongado afetaria a sociedade?

Uma pesquisa publicada em setembro de 2026 no International Journal of Critical Infrastructure Protection examinou 28 apagões registrados em diferentes países para avaliar suas consequências sociais.

Intitulado "Visualising the E-Armageddon scenario: A comparative assessment of the social consequences of major power outages", o trabalho aborda o conceito de "E-Armageddon", também denominado "Black Sky" (em tradução livre, "Apocalipse Elétrico" ou "Céu Negro").

Os termos descrevem uma interrupção no abastecimento de eletricidade com escala suficiente para comprometer infraestruturas essenciais. O foco é a dependência desses sistemas em relação à energia e o impacto de sua paralisação sobre a sociedade.

Quanto tempo sem energia pode custar à economia?

Os prejuízos financeiros foram o foco de outro estudo, publicado em 2025 na Nature Communications. O artigo "A Method to estimate the economy-wide consequences of widespread, long duration electric power interruptions" apresentou um método para calcular os efeitos econômicos de interrupções extensas e prolongadas.

A pesquisa analisou a região de Chicago, nos Estados Unidos, em parceria com uma concessionária que atende aproximadamente 3,8 milhões de clientes. Foram estimados três cenários:

Um dia sem energia: queda de US$ 1,8 bilhão no PIB trimestral regional, equivalente a 1,3%;

queda de US$ 1,8 bilhão no PIB trimestral regional, equivalente a 1,3%; Três dias: perda de US$ 3,7 bilhões, correspondente a 2,6% do PIB trimestral;

perda de US$ 3,7 bilhões, correspondente a 2,6% do PIB trimestral; 14 dias: redução de US$ 15,2 bilhões, ou 10,4% do PIB trimestral.

As consequências também alcançariam as condições de moradia. Na simulação de duas semanas sem eletricidade, mais de 80% dos moradores precisariam sair temporariamente da região por falta de condições adequadas de habitação.

Geradores seriam suficientes para conter os prejuízos?

A presença de geradores de emergência amenizaria parte dos impactos, mas teria alcance limitado. Segundo o estudo, dobrar a disponibilidade desses equipamentos diminuiria as perdas econômicas totais em apenas 11% a 14%.

O funcionamento depende de estoques de combustíveis, como gasolina e diesel. O esgotamento dessas reservas e as dificuldades para manter os geradores em operação contínua restringiriam sua capacidade de sustentar as atividades durante um apagão prolongado.

O que aconteceria com o planeta?

Uma interrupção no fornecimento de eletricidade afetaria principalmente os serviços e as estruturas dos quais a população depende. Mesmo em grandes proporções, um apagão não significaria o fim do planeta.

Os processos naturais da Terra, como os movimentos tectônicos, a atividade vulcânica e os ciclos climáticos, continuariam. A existência do planeta não depende da rede elétrica construída pelos seres humanos.