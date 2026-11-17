Publicações nas redes sociais associaram um episódio de “Os Simpsons”, um programa militar americano e um teste de comunicação de emergência à previsão de um apagão mundial nesta terça-feira, 17. Não há, porém, evidências de que uma interrupção global no fornecimento de energia esteja prevista para a data.

A narrativa reúne acontecimentos sem vínculo demonstrado entre si e apresenta medidas de preparação para emergências como sinais de que o planeta ficaria sem eletricidade por até 90 dias.

Uma das referências é o episódio It's a Blunderful Life, da 35ª temporada de “Os Simpsons”, exibido em novembro de 2023. Na história, Lisa recorda uma falta de luz em Springfield. A trama trata de um acontecimento na cidade fictícia e não anuncia um apagão mundial em 2026.

O que está previsto para esta terça-feira?

Os Estados Unidos têm um teste do Sistema de Alerta de Emergência programado para esta terça-feira. A atividade será conduzida pela Agência Federal de Gestão de Emergências (Fema), em parceria com a Comissão Federal de Comunicações (FCC).

O início está previsto para as 14h20 no horário do leste americano, equivalente às 16h20 em Brasília. O comunicado da FCC informa que a mensagem identificará a transmissão como um teste e esclarecerá que nenhuma ação será necessária por parte da população. O procedimento não prevê o desligamento da rede elétrica.

A programação de rádio e televisão poderá ser interrompida por aproximadamente um minuto para a transmissão do aviso. Segundo a Fema, o objetivo é avaliar o funcionamento do sistema de comunicação usado em emergências.

Por que o plano militar entrou no boato?

Outro elemento incorporado às publicações é o programa de autonomia energética das bases militares americanas. A iniciativa busca manter essas instalações em operação caso o abastecimento externo seja comprometido por ataques ou outras interrupções.

Segundo a checagem da PolitiFact, a referência a 90 dias apareceu em uma reportagem da Fox News sobre documentos do programa. Esse prazo diz respeito à capacidade de funcionamento das bases sem energia externa, e não à duração de um apagão anunciado para a população.

O planejamento militar também não estabelece uma interrupção de eletricidade para 17 de novembro. Seu alcance é a infraestrutura das Forças Armadas americanas.