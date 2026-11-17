Apagão mundial: publicações nas redes associam teste de emergência nos EUA a uma previsão sem evidências (Getty Images)
Repórter
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 11h00.
Última atualização em 17 de novembro de 2026 às 11h08.
Há rumores nas redes sociais sobre um suposto apagão mundial em 17 de novembro, ligando um episódio de "Os Simpsons", um teste de alerta de emergência nos EUA e um programa militar. Não há evidências de um apagão global e as atividades mencionadas são rotineiras sem relação entre si.
Publicações nas redes sociais associaram um episódio de “Os Simpsons”, um programa militar americano e um teste de comunicação de emergência à previsão de um apagão mundial nesta terça-feira, 17. Não há, porém, evidências de que uma interrupção global no fornecimento de energia esteja prevista para a data.
A narrativa reúne acontecimentos sem vínculo demonstrado entre si e apresenta medidas de preparação para emergências como sinais de que o planeta ficaria sem eletricidade por até 90 dias.
Uma das referências é o episódio It's a Blunderful Life, da 35ª temporada de “Os Simpsons”, exibido em novembro de 2023. Na história, Lisa recorda uma falta de luz em Springfield. A trama trata de um acontecimento na cidade fictícia e não anuncia um apagão mundial em 2026.
Os Estados Unidos têm um teste do Sistema de Alerta de Emergência programado para esta terça-feira. A atividade será conduzida pela Agência Federal de Gestão de Emergências (Fema), em parceria com a Comissão Federal de Comunicações (FCC).
O início está previsto para as 14h20 no horário do leste americano, equivalente às 16h20 em Brasília. O comunicado da FCC informa que a mensagem identificará a transmissão como um teste e esclarecerá que nenhuma ação será necessária por parte da população. O procedimento não prevê o desligamento da rede elétrica.
A programação de rádio e televisão poderá ser interrompida por aproximadamente um minuto para a transmissão do aviso. Segundo a Fema, o objetivo é avaliar o funcionamento do sistema de comunicação usado em emergências.
Outro elemento incorporado às publicações é o programa de autonomia energética das bases militares americanas. A iniciativa busca manter essas instalações em operação caso o abastecimento externo seja comprometido por ataques ou outras interrupções.
Segundo a checagem da PolitiFact, a referência a 90 dias apareceu em uma reportagem da Fox News sobre documentos do programa. Esse prazo diz respeito à capacidade de funcionamento das bases sem energia externa, e não à duração de um apagão anunciado para a população.
O planejamento militar também não estabelece uma interrupção de eletricidade para 17 de novembro. Seu alcance é a infraestrutura das Forças Armadas americanas.