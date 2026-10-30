'Nostradamus americano' prevê Terceira Guerra Mundial que pode durar 27 anos

O escritor e místico John Hogue, conhecido como “Nostradamus americano”, afirma que uma Terceira Guerra Mundial pode começar até 2028 e se estender por 27 anos.

Em entrevista ao jornal britânico The Sun, ele apresentou suas interpretações de profecias e apontou o Oriente Médio como possível ponto de partida do conflito.

Hogue diz ter dedicado quatro décadas ao estudo de previsões de diferentes fontes. Na avaliação do místico, o esgotamento dos estoques de armamentos convencionais poderia levar países ocidentais, sobretudo os Estados Unidos, ao uso de armas nucleares.

“Quando todos os estoques de armas convencionais do Ocidente, e, particularmente, dos Estados Unidos, estiverem esgotados, restarão apenas os vastos arsenais de armas nucleares táticas e, posteriormente, estratégicas intercontinentais para a condução de guerras”, declarou.

Na hipótese descrita por Hogue, o início da escalada seria um ataque nuclear americano contra instalações subterrâneas do Irã. Ele afirma que Donald Trump poderia recorrer a ogivas capazes de atingir estruturas abaixo do solo.

O místico prevê que uma ofensiva desse tipo provocaria retaliações contra embarcações militares dos Estados Unidos no Mar Arábico. Segundo sua interpretação, mísseis iranianos e drones norte-coreanos poderiam atingir porta-aviões, com mortes de marinheiros e fuzileiros navais.

Para Hogue, essa sequência abriria caminho para uma guerra de 27 anos e um período que ele descreve como uma “idade das trevas”.

A interpretação sobre o “Terceiro Anticristo”

Outra parte das previsões de Hogue se concentra em “Mabus”, nome presente nos escritos de Nostradamus, astrólogo do século XVI. O americano associa a figura ao que chama de “Terceiro Anticristo” e afirma ter identificado no nome um anagrama de Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita.

Essa associação faz parte da interpretação do próprio Hogue. Segundo ele, a morte da figura representada por “Mabus” poderia ocorrer por assassinato, golpe palaciano ou explosão de uma aeronave.

O episódio, afirma o místico, desencadearia um conflito de 27 anos, com possível emprego de armas nucleares e destruição das indústrias de petróleo, hélio e gás natural na Ásia Ocidental.

Em seu relato, ataques à infraestrutura energética do Oriente Médio comprometeriam redes de abastecimento e oleodutos, com consequências para o fornecimento global de energia. Hogue associa esse cenário a um período de fome, escassez de água e desorganização social.

Ucrânia aparece como outra frente de escalada

A guerra na Ucrânia também aparece nas previsões apresentadas pelo escritor. Hogue afirma que uma intervenção direta de países europeus poderia provocar ataques da Rússia contra fábricas de armamentos na Europa.

Na sequência imaginada por ele, forças russas usariam mísseis hipersônicos, e a reação poderia envolver armas nucleares táticas. O místico aponta essa possibilidade como outro caminho para a transformação de um conflito regional em uma guerra mundial.