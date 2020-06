O mundo vai acabar no dia 21? Calma, não é bem assim

As teorias sobre o fim do mundo estão presentes desde que o mundo é mundo. Uma das mais populares sugeria que a humanidade chegaria ao fim em 21 de dezembro de 2012. No dia 22 de dezembro, todos nós acordamos e seguimos as nossas vidas. Vivemos para ver as manifestações de 2013, para sonhar com o hexa do Brasil na copa de 2014… e para a pandemia do novo coronavírus. Não é de se estranhar que teorias sobre o fim do mundo tenham voltado a surgir em pleno 2020.

Segundo um suposto cientista que foi creditado nos tablóides britânicos The Sun e The Mirror, o calendário Maia teria cometido um erro e a conta real é que tudo chegaria ao fim no dia 21 de junho, não em 21 de dezembro de 2012, como muitos esperavam.

“Após o calendário juliano, estamos tecnicamente em 2012. O número de dias perdidos em um ano devido à mudança para o calendário gregoriano é de 11 dias. Durante 268 anos, usando o calendário gregoriano (1752-2020) vezes 11 dias = 2.948 dias. 2.948 dias / 365 dias (por ano) = 8 anos”, escreveu Paolo Tagaloguin. Mas as postagens, bem como o perfil de Tagaloguin, já foram excluídos do Twitter.

Segundo o site e-farsas, Tagologuin “não tem nenhuma formação em Arqueologia, Antropologia e, aparentemente, não tem nenhum estudo relacionado a civilização maia”.

Outro fator que demonstra que a teoria é um pouco exagerada é o fato de que o calendário Maia não prevê o fim do mundo, mas sim o fim de um ciclo. Por ser diferente do calendário que estamos acostumados a usar, 21 de dezembro de 2012 foi apenas um encerramento do ciclo que os maias estavam vivendo e não o fim do mundo. 2012 seria, para eles, a mesma coisa que um fim de um século para nós, por exemplo a futura virada de 2999 para 3000.

Também não estamos em 2012, como muitos afirmam nas redes sociais. O calendário Gregoriano não perde 11 dias por ano, o que aconteceu foi que, durante a troca do calendário Juliano para o atual, tivemos que pular alguns dias para compensar a mudança — algo entre 10 ou 11 dias, mas isso só foi feito uma vez. O que com certeza já quebra a ideia de que estamos 8 anos atrasados.

Então, não. Nada indica que o mundo vai acabar neste domingo. Uma boa (ou má) notícia para alguns.