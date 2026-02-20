Ciência

'Apagão geral': Lua de Sangue será visível no Brasil?

Fenômeno ocorre em 3 de março, mas eclipse lunar total não poderá ser visto integralmente no país

Lua de sangue: fenômeno ocorre quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua (Diana Robinson Photography/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 12h53.

Um eclipse lunar total ocorrerá no dia 3 de março e deixará a Lua com coloração avermelhada em boa parte do planeta. O fenômeno é conhecido como Lua de Sangue e pode causar um "apagão" no céu.

Apesar das buscas por “apagão geral” estarem crescendo no Brasil, a Nasa afirma que, no país, o eclipse será apenas parcial e não poderá ser observado na maior parte dos estados.

O fenômeno ocorre quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra sobre o satélite natural. A luz solar atravessa a atmosfera terrestre, que filtra os tons azulados e permite a passagem dos tons avermelhados.

Esse processo faz com que a Lua adquira coloração vermelho-alaranjada.

Segundo a Nasa, a totalidade será visível à noite no leste da Ásia e na Austrália. No Pacífico, poderá ser observada durante toda a noite.

Na América do Norte e Central e no extremo oeste da América do Sul, o eclipse total ocorrerá nas primeiras horas da manhã. Não haverá eclipse visível na África ou na Europa.

Tipos de eclipse lunar

Existem três tipos de eclipse lunar:

  • O parcial ocorre quando apenas parte da Lua é coberta pela sombra da Terra.
  • O total acontece quando a sombra da Terra cobre completamente a superfície lunar.
  • Já o penumbral ocorre quando a Lua passa pela região de penumbra, ficando levemente escurecida.

Próximo eclipse

Um novo eclipse lunar está previsto para o dia 12 de agosto. O Brasil novamente não estará na faixa de observação.

O fenômeno poderá ser visto apenas no hemisfério norte, incluindo Canadá, Groenlândia, Atlântico Norte e Europa Ocidental.

