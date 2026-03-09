Eclipse solar total pode escurecer o céu por mais de seis minutos; veja a data do fenômeno

Um eclipse solar total previsto para ocorrer em 2 de agosto de 2027 deve escurecer o céu por até 6 minutos e 22 segundos em algumas regiões do planeta, duração que o coloca como o evento mais longo visível em terra firme neste século.

O fenômeno será observado de forma parcial em áreas da Europa, da África e da Ásia, segundo informações publicadas pelo jornal argentino La Nación.

Em quais países o eclipse solar será visível?

A fase conhecida como totalidade, quando a Lua encobre completamente a luz do Sol, ocorrerá em uma faixa de aproximadamente 258 quilômetros de largura. Esse corredor atravessará dez países: Espanha, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão, Arábia Saudita, Iêmen e Somália.

A duração ampliada do evento está relacionada à posição da Lua em seu perigeu, ponto da órbita em que o satélite natural fica mais próximo da Terra. Essa configuração aumenta o tamanho da sombra projetada sobre a superfície do planeta. Durante o período de totalidade, a claridade não desaparece por completo e o ambiente apresenta um efeito semelhante a um crepúsculo súbito, com penumbra de 360 graus ao longo do horizonte. A descrição aparece em reportagem do site Space.com.

Quando será o próximo eclipse?

De acordo com a NASA, a agência espacial dos Estados Unidos, o fenômeno integra a série Saros 136, um ciclo astronômico de eclipses solares conhecido por registrar períodos de totalidade mais extensos. Um eclipse com duração superior ao previsto para 2027 só deve ocorrer novamente em 2114.

A observação completa do fenômeno exige presença dentro da faixa de totalidade e condições de céu limpo. Entre os locais apontados para acompanhar o evento estão Tarifa, no sul da Espanha, áreas litorâneas da Tunísia e a cidade de Luxor, no Egito. A ocorrência também tende a mobilizar pesquisas científicas voltadas ao estudo do Sol e da atmosfera terrestre.