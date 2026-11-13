Sete CEOs e uma diretora comercial contam como realmente usam IA no trabalho

(Magnific)
Redatora de Carreira e Negócios
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 16h30.
Agentes que preparam resumos antes de reuniões, assistentes que organizam e-mails e versões do ChatGPT que conhecem a forma de pensar do próprio CEO. A revista americana Fast Company ouviu sete CEOs e uma diretora comercial sobre como usam a inteligência artificial no dia a dia. O padrão: a IA funciona menos como substituta e mais como parceira para pensar e decidir mais rápido.
O uso prático contrasta com parte da liderança. Em pesquisa da consultoria Emergn com 350 líderes seniores, 18% admitiram fingir que entendem de IA mais do que de fato entendem.
Segundo o Instituto Gallup, 67% dos líderes de empresas que oferecem IA usam a tecnologia ao menos algumas vezes por semana. Entre profissionais sem cargo de gestão, são 46%. As informações foram retiradas de Fast Company.
Entender a IA de verdade começa por usá-la com critério. O Programa de Inteligência Artificial para C-levels, Conselheiros e Acionistas, da Saint Paul, une experimentação prática e visão estratégica para a alta liderança
“Uso o ChatGPT quase todos os dias. Ele desenvolveu uma memória detalhada de como eu penso”, diz Brad Bogolea, CEO da Simbe Robotics. Ele usa a ferramenta para preparar reuniões com o conselho e investidores.
Sami Inkinen, CEO da Virta Health, a usa para sintetizar sinais do mercado e explorar cenários. Dave Dama, CEO da AquaSonic, para estruturar o posicionamento da marca.
Evan Reiser, CEO da Abnormal AI, criou agentes próprios. Um deles envia um resumo 24 horas antes de cada reunião com cliente. “Esses agentes refletem a forma como eu penso, lidero e trabalho”, diz.
Elizabeth Buchanan, diretora comercial da Rokt, automatizou resumos com tudo o que cada cliente publicou recentemente, de comunicados a posts no LinkedIn.
Steven Kramer, CEO da WorkJam, tornou a adoção de IA obrigatória para todos os funcionários em 2025. Spencer Hewett, CEO da RADAR, usa a IA para organizar e-mails e encontrar candidatos a vagas.
Philip Smolin, CEO da Daash Intelligence, a usa até para revisar documentos jurídicos.
No PIACC, da Saint Paul, C-levels e conselheiros testam na prática as ferramentas que executivos já usam no dia a dia e discutem como levá-las à estratégia do negócio
Nenhum deles descreve a IA decidindo em seu lugar. “Não uso a IA para substituir o julgamento, mas ela me ajuda a pensar com mais velocidade e menos atrito”, diz Dama. Na pesquisa da agência Channel V Media, 77% dos executivos preferem atendimento humano em serviços financeiros.
Para a alta liderança, usar a ferramenta é a forma mais direta de entender o que a tecnologia faz e onde estão seus limites. Essa experiência prática é uma das bases do Programa de Inteligência Artificial para C-levels, Conselheiros e Acionistas (PIACC), da Saint Paul, que tem módulos como “Experimentação de ferramentas de IA” e “Cultura e Liderança na era da IA”.
As aulas são presenciais na unidade da Consolação, em São Paulo, com transmissão ao vivo. A direção é de Ana Paula Zamper, que trabalhou 31 anos na IBM e hoje atua em conselhos.
Fingir que entende de IA pode funcionar numa reunião. Usá-la de verdade é o que muda o resultado.
Para líderes que preferem dominar a IA a apenas acompanhar o assunto, o PIACC, da Saint Paul, oferece repertório técnico e estratégico para decidir sobre a tecnologia com segurança