Sete CEOs e uma diretora comercial contam como realmente usam IA no trabalho

Agentes que preparam resumos antes de reuniões, assistentes que organizam e-mails e versões do ChatGPT que conhecem a forma de pensar do próprio CEO. A revista americana Fast Company ouviu sete CEOs e uma diretora comercial sobre como usam a inteligência artificial no dia a dia. O padrão: a IA funciona menos como substituta e mais como parceira para pensar e decidir mais rápido.

O uso prático contrasta com parte da liderança. Em pesquisa da consultoria Emergn com 350 líderes seniores, 18% admitiram fingir que entendem de IA mais do que de fato entendem.

Segundo o Instituto Gallup, 67% dos líderes de empresas que oferecem IA usam a tecnologia ao menos algumas vezes por semana. Entre profissionais sem cargo de gestão, são 46%. As informações foram retiradas de Fast Company.

Entender a IA de verdade começa por usá-la com critério. O Programa de Inteligência Artificial para C-levels, Conselheiros e Acionistas, da Saint Paul, une experimentação prática e visão estratégica para a alta liderança

Um parceiro para testar ideias

“Uso o ChatGPT quase todos os dias. Ele desenvolveu uma memória detalhada de como eu penso”, diz Brad Bogolea, CEO da Simbe Robotics. Ele usa a ferramenta para preparar reuniões com o conselho e investidores.

Sami Inkinen, CEO da Virta Health, a usa para sintetizar sinais do mercado e explorar cenários. Dave Dama, CEO da AquaSonic, para estruturar o posicionamento da marca.

Agentes sob medida

Evan Reiser, CEO da Abnormal AI, criou agentes próprios. Um deles envia um resumo 24 horas antes de cada reunião com cliente. “Esses agentes refletem a forma como eu penso, lidero e trabalho”, diz.

Elizabeth Buchanan, diretora comercial da Rokt, automatizou resumos com tudo o que cada cliente publicou recentemente, de comunicados a posts no LinkedIn.

Da empresa inteira aos contratos

Steven Kramer, CEO da WorkJam, tornou a adoção de IA obrigatória para todos os funcionários em 2025. Spencer Hewett, CEO da RADAR, usa a IA para organizar e-mails e encontrar candidatos a vagas.

Philip Smolin, CEO da Daash Intelligence, a usa até para revisar documentos jurídicos.

No PIACC, da Saint Paul, C-levels e conselheiros testam na prática as ferramentas que executivos já usam no dia a dia e discutem como levá-las à estratégia do negócio

O que não se delega

Nenhum deles descreve a IA decidindo em seu lugar. “Não uso a IA para substituir o julgamento, mas ela me ajuda a pensar com mais velocidade e menos atrito”, diz Dama. Na pesquisa da agência Channel V Media, 77% dos executivos preferem atendimento humano em serviços financeiros.

Para a alta liderança, usar a ferramenta é a forma mais direta de entender o que a tecnologia faz e onde estão seus limites. Essa experiência prática é uma das bases do Programa de Inteligência Artificial para C-levels, Conselheiros e Acionistas (PIACC), da Saint Paul, que tem módulos como “Experimentação de ferramentas de IA” e “Cultura e Liderança na era da IA”.

As aulas são presenciais na unidade da Consolação, em São Paulo, com transmissão ao vivo. A direção é de Ana Paula Zamper, que trabalhou 31 anos na IBM e hoje atua em conselhos.

Fingir que entende de IA pode funcionar numa reunião. Usá-la de verdade é o que muda o resultado.

Para líderes que preferem dominar a IA a apenas acompanhar o assunto, o PIACC, da Saint Paul, oferece repertório técnico e estratégico para decidir sobre a tecnologia com segurança