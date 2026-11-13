Grayscale lista criptomoedas que lideraram altas em cada trimestre desde 2025

Seis criptomoedas lideraram o ranking de desempenho trimestral do setor nos últimos dois anos, segundo uma nova pesquisa da Grayscale. O bitcoin não ficou em primeiro lugar em nenhum desses trimestres.

A Grayscale aponta que o bitcoin representa toda a alocação em cripto de muitos portfólios institucionais. O ranking mostra, porém, de onde vieram os maiores retornos.

Um ranking que mudou de liderança diversas vezes

O relatório da Grayscale acompanha o retorno de preço trimestral dos 10 maiores ativos sem ser stablecoin, no período do primeiro trimestre de 2025 até o atual, com dados até 4 de novembro.

O XRP liderou o primeiro trimestre de 2025. O ether esteve no topo em dois trimestres seguidos, com alta de 36% no segundo trimestre e 67% no terceiro.

O BNB, da Binance Smart Chain, esteve na liderança no quarto trimestre de 2025 apesar da queda de 14%, pois todas as 10 principais criptomoedas caíram naquele período. A TRX assumiu a liderança no primeiro trimestre de 2026, com avanço de 10%.

A Hyperliquid saltou 78% e ficou em primeiro no segundo trimestre de 2026. A Grayscale já havia indicado o desempenho de tokens financeiros liderados pela Hyperliquid sobre as memecoins em julho. Depois, a Zcash obteve o maior ganho do período, subindo 260% no terceiro trimestre de 2026.

Desempenho por trimestre dos 10 maiores criptoativos excluindo stablecoins

O melhor resultado do bitcoin ocorreu no segundo trimestre de 2025, quando ficou em segundo lugar, com valorização de 30%. Ele ocupou a terceira colocação em quatro trimestres e ficou em último em 2025 no terceiro trimestre.

Bitcoin responde por cerca de metade das variações do mercado de cripto

A Grayscale afirma que essa rotação revela que o setor não é apenas uma negociação com foco no bitcoin. Os dados por segmento da gestora apontam na mesma direção.

No período de três anos, o bitcoin explicou cerca de metade da variação dos retornos entre os setores cripto FTSE Grayscale. O restante foi influenciado por fatores dos próprios setores e dos ativos.

Os tokens de inteligência artificial (IA) são os que menos dependem do bitcoin. Fatores específicos do setor responderam por 50% da volatilidade anualizada, enquanto o bitcoin representou 35% desse movimento.

O segmento de moedas digitais está no extremo oposto. A volatilidade associada ao bitcoin ficou em 43% nesse grupo, diante de 7% atribuídos a fatores internos do setor.

O relatório destaca ainda que a própria volatilidade do bitcoin caiu para 43%, alcançando o nível do S&P 500. O levantamento cita projeções da J.P. Morgan Asset Management para 2027, que preveem retorno anual composto de 10% para o bitcoin em uma década.

Mesmo assim, a Grayscale faz uma ressalva sobre os resultados.

“Nada disso significa que cripto seja de baixo risco.”

O quarto trimestre tem sido difícil para todo o grupo até agora. Até 4 de novembro, todas as 10 criptomoedas apresentavam queda, com a TRX liderando novamente e recuo de 5%.

O bitcoin ficou em terceiro lugar, com desvalorização de 7%. A Zcash, líder no último trimestre, caiu para a sétima posição, com baixa de 15%.

A diferença entre o bitcoin e a TRX chegou a apenas 2 pontos percentuais naquele momento. A queda mais recente do bitcoin ocorreu após esse período, de modo que o cenário pode ter se alterado desde então.

Uma vitória antes de 31 de dezembro seria a primeira do bitcoin no ranking da Grayscale.

*Matéria original escrita por Lucas Espindola no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

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