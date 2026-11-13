Os jovens estão bebendo menos, mas querem cheirar a uísque e conhaque

Nas adegas da região de Cognac, na França, os produtores chamam de part des anges a fração do destilado que evapora dos barris de carvalho enquanto a bebida envelhece. Kilian Hennessy quis colocar esse vapor adocicado num frasco em 2020. Ele é a oitava geração da família por trás da casa de conhaque fundada por Richard Hennessy em 1765. O Angels' Share, criado com o perfumista Benoist Lapouza, leva essência de conhaque de verdade, que dá ao líquido a cor caramelo, combinada a carvalho, canela, fava tonka, sândalo, praliné e baunilha. O perfume virou um dos mais vendidos da Kilian Paris, marca lançada em 2007 e comprada pela Estée Lauder em 2016.

As fragrâncias com notas de destilados fazem sucesso num momento em que as pessoas bebem menos. Uma pesquisa do Gallup divulgada em agosto de 2025 mostrou que 54% dos adultos americanos dizem consumir bebida alcoólica. É o menor índice desde 1939, quando o instituto começou a fazer a pergunta. Entre os mais jovens, a proporção cai para metade. Pela primeira vez, a maioria dos entrevistados (53%) também passou a considerar que uma ou duas doses por dia fazem mal à saúde.

O bar dentro do frasco

Enquanto o consumo de álcool encolhe, a perfumaria segue em alta com a ajuda da mesma faixa etária. Segundo a Circana, lares com pelo menos um integrante da geração Z responderam por cerca de 38% dos gastos com fragrâncias nos Estados Unidos nos seis meses encerrados em julho de 2025. Levantamento da NielsenIQ aponta que esse público gasta em média US$ 204 (cerca de R$ 1.120) por ano com perfumes, US$ 38 (R$ 210) a mais que o consumidor médio.

As vendas de fragrâncias de prestígio no país cresceram 5% em 2025, depois de um salto de 12% no ano anterior. Os gourmands continuaram entre as notas mais buscadas, segundo o relatório anual da consultoria Spate, com destaque para baunilha, caramelo e marshmallow. Os acordes de conhaque, uísque e brandy entram nessa família como uma versão mais escura e amadeirada do perfume doce.

Do clube de rock ao bar vazio

Whisky 1969, da Thin Wild Mercury, homenageia um clube de rock da Sunset Boulevard, em Los Angeles (Reprodução/Instagram)

As marcas de nicho têm aproveitado esse interesse. A Thin Wild Mercury, de Los Angeles, criada pela perfumista Cathleen Cardinali, lançou em 2018 o Whisky 1969. O perfume homenageia um clube de rock da Sunset Boulevard e tem cardamomo, framboesa, ylang-ylang, musgo de carvalho e âmbar. O frasco de 50 ml custa US$ 165 (cerca de R$ 910).

A alemã Art Brüt, fundada em Berlim em 2024, apostou no Weltschmerz, assinado por Camille Chemardin, com pêssego, uísque, láudano, mel, tabaco, baunilha e cedro. A perfumaria Stéle, em Nova York, vende o perfume por US$ 130 (R$ 715) e descreve a composição como inspirada num bar quase vazio na madrugada.

Herança de destilaria

Bonne Chauffe, da Frapin, leva o nome da segunda destilação do conhaque e combina ameixa, carvalho e vetiver (Reprodução/Instagram)

Assim como a Kilian, a Frapin levou para a perfumaria o conhecimento de uma tradicional casa produtora de conhaque. O Bonne Chauffe, criado pela perfumista Meabh McCurtin e lançado em 2023, tem o nome da segunda destilação da bebida, etapa em que o destilado ganha força e transparência. A fórmula reúne pimenta-preta, davana, ameixa, carvalho, benjoim, vetiver, patchouli e cedro. O frasco de 100 ml sai por € 190 (cerca de R$ 1.170) em lojas europeias.

A própria Kilian ampliou a família do Angels' Share nos últimos anos com versões como o Angels' Share on the Rocks e o Paradis, de 2025. O Paradis acrescenta licor de framboesa e óleo de rosa búlgara à base de conhaque. Na Sephora francesa, o frasco original de 100 ml custa € 290 (cerca de R$ 1.780).

Nos Estados Unidos, a Maison Saint Charles, do perfumista Charles Bradshaw, ganhou espaço com o Peach Tobacco Oud. O extrait combina pêssego, brandy, flor de laranjeira, canela, cravo, tabaco, oud, caramelo e bálsamo-do-peru. O frasco de 50 ml custa US$ 150 (cerca de R$ 825), e cada lançamento da marca chega com uma playlist montada pelo criador.