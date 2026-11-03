Eclipse solar de 2027 terá até 6 minutos de totalidade; veja onde será visível

O Sol ficará completamente encoberto pela Lua em partes da Europa, da África e da Ásia no dia 2 de agosto de 2027. O eclipse solar total terá duração máxima de 6 minutos e 23 segundos, segundo os cálculos publicados pela Nasa. Esse tempo corresponde ao ponto de maior duração do fenômeno, e não a todas as regiões por onde a sombra passará.

Para acompanhar a cobertura completa do disco solar, será necessário estar dentro da chamada faixa de totalidade. A rota atravessará o sul da Espanha, áreas do norte da África e países como Arábia Saudita e Iêmen. Em outras localidades, o eclipse será parcial: a Lua esconderá apenas uma parte do Sol.

Como acontece um eclipse solar total?

O fenômeno ocorre quando a Lua passa entre o Sol e a Terra e sua sombra alcança a superfície terrestre. Nos locais em que o alinhamento permite a cobertura de todo o disco solar, os observadores presenciam a totalidade.

Nesse intervalo, o céu escurece e pode ser possível identificar planetas e estrelas. Também fica visível a coroa solar, camada externa da atmosfera do Sol que costuma ser ofuscada pelo brilho da estrela.

A aparência do céu se aproxima da observada no crepúsculo. A intensidade do escurecimento e a duração da experiência dependem da posição do observador dentro da trajetória da sombra.

Por que a duração varia?

O tempo de totalidade depende das distâncias entre os astros, do tamanho aparente da Lua e do Sol e da velocidade com que a sombra lunar percorre a Terra.

Como a órbita da Lua não é circular, sua distância em relação ao planeta muda ao longo do tempo. Quando está mais próxima, ela pode parecer maior no céu e encobrir o disco solar por mais tempo. A distância entre a Terra e o Sol também influencia essa relação.

Não basta, portanto, que os discos aparentes tenham o mesmo tamanho. Para ocorrer um eclipse total, a Lua precisa parecer suficientemente grande para cobrir o Sol a partir do local de observação.

No evento de 2027, o ponto de maior duração ficará no Egito. Mesmo dentro da faixa de totalidade, o período de cobertura completa será diferente em cada localidade.

Onde o eclipse de 2027 poderá ser visto?

A trajetória da sombra passará pelos oceanos Atlântico e Índico e por áreas de três continentes. Entre os territórios alcançados pela totalidade estão:

Espanha e Gibraltar;

Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e Egito;

Arábia Saudita e Iêmen;

Somália.

A passagem por esses países não significa que todo o território de cada um verá o eclipse total. A cobertura completa ficará restrita às localidades situadas no caminho da sombra lunar.

Como os astrônomos calculam a trajetória?

As previsões usam modelos matemáticos dos movimentos da Terra e da Lua para determinar quando o alinhamento ocorrerá e onde a sombra atingirá o planeta.

Esses cálculos permitem estimar os horários de início e término do eclipse, a duração da totalidade e os limites da área de observação.

O que muda entre um eclipse parcial e um total?

A diferença está na porção do Sol que permanece exposta. Durante a fase parcial, uma parte da superfície solar continua visível. Na totalidade, o disco fica completamente coberto, o que permite observar a coroa ao redor da silhueta da Lua.

Por isso, estar perto da faixa de totalidade não garante a mesma experiência de quem está dentro dela. Mesmo uma cobertura de 99% ainda deixa uma parcela do Sol exposta, suficiente para impedir o efeito observado durante a ocultação completa.