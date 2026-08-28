Ciência

Eclipse lunar parcial é registrado em diferentes partes do mundo; veja imagens

Fenômeno pôde ser observado em regiões da América, Europa e África e também foi visível em todo o Brasil

Eclipse lunar parcial: Moradores de diferentes países acompanharam a passagem da Lua pela sombra da Terra durante a madrugada. (Isaac Fontana/EFE)

Eclipse lunar parcial: Moradores de diferentes países acompanharam a passagem da Lua pela sombra da Terra durante a madrugada. (Isaac Fontana/EFE)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 10h49.

Última atualização em 28 de agosto de 2026 às 10h51.

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Eclipse lunar parcial virou atração na madrugada desta sexta-feira, 28, para quem decidiu trocar algumas horas de sono por uma espiada no céu. Moradores de diferentes partes do mundo acompanharam a Lua “sumir” aos poucos enquanto passava pela sombra da Terra.

O espetáculo começou às 22h24 de quinta-feira, 27, pelo horário de Brasília. Às 23h34, teve início a fase parcial, quando o escurecimento do satélite passou a ficar mais evidente.

O ponto máximo do eclipse ocorreu à 1h13, momento em que a Lua atingiu o maior grau de obscurecimento. Para quem conseguiu vencer o sono até o fim, o fenômeno se encerrou às 4h02.

A curiosidade não ficou restrita aos brasileiros. O eclipse pôde ser visto em toda a América do Sul e América Central e em grande parte da América do Norte. Regiões do oeste da Europa e da África também ficaram dentro da faixa de observação.

No Brasil, não foi preciso escolher um endereço privilegiado para procurar a Lua no céu: o fenômeno pôde ser acompanhado nas cinco regiões do país. De norte a sul, quem encontrou condições de observação teve a chance de acompanhar o eclipse durante a madrugada.

Veja a seguir os registros do eclipse lunar pelo mundo

Eclipse lunar parcial visto do Planetário do Parque do Carmo, na zona leste de São Paulo (Brasil), este verão

Eclipse lunar parcial visto do Planetário do Parque do Carmo, na zona leste de São Paulo. (Isaac Fontana/EFE) (Isaac Fontana/EFE)

Um eclipse lunar parcial é visível sobre o Castelo de Halic, perto da vila de Halic, no sul da Eslováquia, na madrugada de 28 de agosto de 2026. Esse fenômeno ocorre quando a Lua entra parcial ou totalmente na sombra da umbra da Terra. (Eslováquia)

Um eclipse lunar parcial é visível sobre o Castelo de Halic, perto da vila de Halic, no sul da Eslováquia, na madrugada de 28 de agosto de 2026. (EFE/EPA/PETER KOMKA HUNGARY OUT) (EPA/PETER KOMKA HUNGARY OUT/EFE)

DAKAR (Senegal), 28/08/2026.- Um eclipse lunar parcial é visto sobre Dakar, Senegal, 28 de agosto de 2026. Durante um eclipse lunar parcial, a sombra da Terra cobre partes da Lua.

Um eclipse lunar parcial é visto sobre Dakar, Senegal, 28 de agosto de 2026. Durante um eclipse lunar parcial, a sombra da Terra cobre partes da Lua. (EFE/EPA/JEROME FAVRE) (EPA/JEROME FAVRE/EFE)

CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 27/08/2026.- Fotografia que mostra a lua cheia durante o eclipse lunar parcial em julho, na Cidade da Guatemala (Guatemala)

Fotografia que mostra a lua cheia durante o eclipse lunar parcial em julho, na Cidade da Guatemala. (EFE/Mariano Macz) (Mariano Macz/EFE)

Fotografia que mostra a lua cheia durante o eclipse lunar parcial em julho, em Buenos Aires (Argentina)

Fotografia que mostra a lua cheia durante o eclipse lunar parcial em julho, em Buenos Aires, na Argentina. (EFE/Juan Ignacio Roncoroni) (Juan Ignacio Roncoroni/EFE)

Fotografia que mostra a lua cheia durante o eclipse lunar parcial em julho, em Tegucigalpa (Honduras)

Fotografia que mostra a lua cheia durante o eclipse lunar parcial em julho, em Tegucigalpa, em Honduras. (EFE/Gustavo Amador) (Gustavo Amador/EFE)

Quando será o próximo eclipse visível no Brasil?

O próximo eclipse lunar parcial visível no Brasil ocorrerá apenas entre os dias 11 e 12 de janeiro de 2028, quando somente 2,4% da Lua ficará obscurecida pela sombra terrestre.

Em 2027, estão previstos dois eclipses lunares, mas ambos serão do tipo penumbral, fenômeno no qual a alteração no brilho da Lua é discreta e pode ser pouco perceptível sem equipamentos.

O Brasil terá novamente a oportunidade de acompanhar um eclipse lunar total, com a Lua adquirindo uma tonalidade avermelhada, apenas na noite entre 25 e 26 de junho de 2029.

Por que a Lua assume uma tonalidade vermelha?

A aparência avermelhada da Lua durante o eclipse ocorre porque a atmosfera terrestre interfere na passagem da luz solar enquanto o satélite atravessa a sombra do planeta.

A sombra terrestre possui duas regiões principais: a penumbra, parte externa que ainda recebe alguma iluminação, e a umbra, área interna onde a luz direta do Sol não chega.

Quando a Lua entra na umbra, a atmosfera da Terra dispersa principalmente os comprimentos de onda mais curtos da luz, como o azul. Já os tons avermelhados, que possuem ondas mais longas, conseguem atravessar a atmosfera e alcançar a superfície lunar.

A intensidade da coloração depende das condições atmosféricas no momento do eclipse. A presença de partículas na atmosfera pode alterar a aparência final do satélite.

Como ocorre um eclipse lunar?

Um eclipse acontece quando Sol, Terra e Lua ficam alinhados em uma configuração que permite a projeção da sombra de um corpo celeste sobre outro. A ocorrência depende da posição dos astros, da inclinação da órbita lunar e da fase da Lua no momento do alinhamento.

Existem dois tipos principais de eclipse: o solar e o lunar. O eclipse solar ocorre quando a Lua passa entre o Sol e a Terra durante a fase nova, bloqueando parte ou toda a luz solar que chega ao planeta.

No eclipse lunar, a configuração se inverte: a Terra fica entre o Sol e a Lua, fazendo com que a sombra do planeta seja projetada sobre o satélite natural durante a fase cheia.

Esse fenômeno ocorre apenas entre Terra e Lua no Sistema Solar porque o tamanho aparente da Lua no céu permite que ela cubra o disco solar em determinadas condições. Outros satélites naturais não apresentam essa mesma relação visual com suas estrelas.

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