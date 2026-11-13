SpaceX faz teste da Starship com manobra jamais vista nesta sexta; veja horário e onde assistir

A SpaceX pretende testar o retorno dos dois estágios da Starship à base de lançamento no 15º voo do sistema, previsto para esta sexta-feira, 13. A missão partirá de Starbase, no Texas, nos Estados Unidos, com tentativas de recuperação tanto do propulsor quanto da nave.

A janela de lançamento começa às 19h45 e termina às 21h40, pelo horário de Brasília. Se a decolagem não ocorrer nesse período, a empresa terá outra oportunidade no sábado, 14, na mesma faixa de horário.

O retorno dos estágios será dividido em duas etapas. O Super Heavy, propulsor responsável pelo impulso inicial, deverá voltar à base cerca de seis minutos e 30 segundos após a partida. A captura ficará a cargo dos braços mecânicos da torre, conhecidos como chopsticks.

Já a nave deverá permanecer na órbita terrestre por aproximadamente 22 horas e meia antes de tentar o retorno a Starbase. A chegada está prevista para sábado, 14, por volta das 18h15, no horário de Brasília.

Onde assistir ao teste da Starship?

A transmissão do lançamento deve ocorrer no site da SpaceX e no X.

A EXAME também acompanhará a missão, com atualizações sobre a decolagem e as etapas do voo.

Recuperação da nave será teste para a SpaceX

Na manhã desta sexta-feira, 13, a empresa divulgou imagens do deslocamento da Ship 42 para o pátio de Starbase. A movimentação integra os preparativos para a missão.

No voo anterior, a Starship entrou na órbita da Terra pela primeira vez. Agora, a SpaceX pretende testar a recuperação da nave na própria base, procedimento que já demonstrou com o Super Heavy em missões anteriores.

A reutilização dos dois estágios está entre as metas de desenvolvimento do sistema. O projeto prevê que nave e propulsor retornem ao local de lançamento e sejam capturados por torres para a preparação de novos voos.

Com 72 metros de altura, o Super Heavy utiliza 33 motores Raptor. A Starship tem seis motores: três Raptor e três Raptor Vacuum, projetados para funcionar no vácuo do espaço.

Como será a recuperação dos dois estágios