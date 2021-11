Missão Crew-3: após atrasos, SpaceX envia astronautas para 6 meses na ISS

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

Após adiar três vezes o lançamento, a SpaceX se prepara para enviar a missão Crew-3 para a Estação Espacial Internacional (ISS) nesta quarta-feira, 10. O lançamento está planejado para 23h03 no horário de Brasília.

A Crew-3 é a terceira missão operacional da SpaceX realizada pelo Programa de Tripulações Comerciais da Nasa, parceria financiada pelo governo dos Estados Unidos. Através dela, empresas privadas se juntam com a agência espacial para desenvolver tecnologias, transportes espaciais e enviar astronautas para o espaço.

A empresa de Elon Musk vem desenvolvendo uma parceria forte com a Nasa. Ela recentemente fechou contrato para construir a espaçonave que irá levar "uma pessoa de cor e uma mulher" à Lua na missão Artemis, que tem o Brasil como parceiro.

O contrato de 2,9 bilhões de dólares era também disputado pela Blue Origin, empresa espacial de Jeff Bezos. O CEO não gostou de perder e chegou a processar a agência espacial pela preferência à SpaceX.

A missão Crew-3 já teve três datas de lançamento -- 31 de outubro, 3 e 7 de novembro --, mas foi sendo remarcada por conta de clima desfavorável e, em um dos casos, pela condição de saúde de um dos astronautas. Desta vez, as condições são otimistas para o voo se concretizar. De acordo com a própria SpaceX, as chances do clima estar favorável são de 80%.

Following Crew-2’s return to Earth, Falcon 9 will launch Dragon’s third long-duration crew mission to the @Space_Station as soon as Wednesday, November 10; weather forecast is 80% favorable for liftoff pic.twitter.com/xOFGVw3fOP — SpaceX (@SpaceX) November 7, 2021

Ao todo, os astronautas Thomas Marshburn, Raja Chari, Kayla Barron e Matthias Maurer passarão seis meses em órbita. Eles estarão a bordo de uma cápsula Crew Dragon e do foguete Falcon 9, mesmos modelos utilizados na Inspiration4, missão da SpaceX que levou os primeiros "não astronautas" para uma viagem de três dias ao espaço

A Crew-2, última missão da SpaceX com a Nasa, inclusive retornou à Terra ontem, na terça-feira, 9. Eles iriam dividir a ISS por alguns dias com a Crew-3, mas o atraso no lançamento acabou mudando o cronograma.

Os atronautas Thomas Pesquet, Shane Kimbrough, Megan McArthur e Aki Hoshide ficaram quase 200 dias em órbita (pouco mais de 6 meses) realizando experimentos científicos.

Em um detalhe nada glamouroso sobre a viagem espacial, os astronautas tiveram que voltar para a Terra em fraldas por conta de problemas no banheiro da Crew Dragon -- o dispositivo aparentemente deixa a urina escapar, problema que também afetou a Inspiration4. "O voo espacial está cheio de pequenos desafios. Este é apenas mais um que encontramos", disse Megan McArthur, uma das astronautas a bordo.

Como assistir ao lançamento da missão Crew-3?

O lançamento da missão Crew-3 da SpaceX pode ser acompanhada através do site da Nasa ou pelo canal da SpaceX no YouTube.