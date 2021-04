SpaceX vai construir espaçonave da Nasa para levar astronautas à Lua

Nesta sexta-feira (16), a Nasa selecionou a empresa espacial do bilionário Elon Musk, a SpaceX, para construir uma espaçonave que irá pousar astronautas na Lua pela primeira vez desde a missão Apollo, em 1972.

A empresa de Elon Musk ganhou o contrato avaliado em 2,9 bilhões de dólares e também acabou vencendo de Jeff Bezos, que também era um dos considerados pela Nasa com sua empresa espacial Blue Origin e sua apelidada "equipe nacional", associada a três gigantes aeroespaciais dos Estados Unidos: Lockheed Martin, Northrop Grumman e Draper. A terceira competidora era a Dynetics, empreiteira norte-americana.

As informações são do Washington Post, jornal de cujo Bezos é dono. De primeira, a Nasa iria escolher duas empresas para construir o módulo lunar -- algo que já aconteceu em outros programas, como para garantir que o trabalho seria concluído de qualquer forma. O contrato, portanto, é uma grande vitória para a SpaceX, que hoje se solidifica como um parceiro de confiança da agência norte-americana.

Um ano atrás, a Nasa concedeu três contratos originais para as empresas: a Blue Origin recebeu o maior (US $ 579 milhões), seguido da Dynetics (US $ 253 milhões) e, por último, a SpaceX (US $ 135 milhões).

A derrota é uma péssima notícia para Jeff Bezos, que sempre afirmou seu objetivo de fazer parte da próxima missão espacial lunar e sua inspiração em Neil Armstrong e Buzz Aldrin quando eles caminharam no planeta em 1969. Em 2019, Bezos inclusive disse que o programa é “tão ambicioso que precisa ser feito com parceiros. Esta é a única maneira de voltar rapidamente para a Lua. Não vamos voltar à Lua para visitar. Estamos voltando para ficar. "

A espaçonave será parte do programa Artemis, que quer levar astronautas à Lua pela primeira vez em quatro décadas. A companhia de Musk sugeriu uma nave espacial reutilizável, projetada para levar um alto número de pessoas, pousar em corpos celestes e eventualmente voltar à Terra.

Vários protótipos já estão sendo lançados em suas instalações em Boca Chica, no Texas. De acordo com documento visto pelo Washington Post, a oferta da SpaceX "foi a mais baixa entre os ofertantes por uma ampla margem". Outro fator importante foi a grande quantidade de carga que a Starship é capaz de transportar "de e para a superfície da Lua".

O administrador em exercício da NASA, Steve Jurczyk, elogiou o pedido e disse que ele “apóia o desenvolvimento de recursos para exploração humana sustentável e de longa duração além da Terra e, eventualmente, em Marte”.

Anteriormente, a Nasa havia prometido levar uma mulher na tripulação do primeiro pouso lunar. Steve Jurczyk, administrador em exercício da agência, afirmou que também quer incluir a "primeira pessoa de cor" a ir até o planeta lunar.