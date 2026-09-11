Fumo passivo atinge 2,7 bilhões de pessoas e mata 1,7 milhão em um ano, mostra estudo

Mais de 2,7 bilhões de pessoas foram expostas ao fumo passivo em 2023, segundo um estudo publicado na terça-feira, 8, na The Lancet Public Health. A exposição foi associada a 1,66 milhão de mortes prematuras no mundo no mesmo ano.

Entre as pessoas expostas estavam 767 milhões de crianças de 0 a 14 anos. Para essa faixa etária, os pesquisadores estimaram 5,2 milhões de infecções do trato respiratório relacionadas ao contato com a fumaça.

O estudo analisou dados de 204 países e territórios entre 1990 e 2023. Os pesquisadores combinaram informações de estudos científicos e pesquisas populacionais para estimar a exposição ao tabagismo passivo e seus impactos na saúde.

Fumo passivo continua sendo um risco global

O tabaco permanece entre as principais causas de doenças no mundo. O estudo destaca que pessoas que não fumam também podem ser afetadas quando convivem com a fumaça de produtos de tabaco.

A exposição ocorre por diferentes fontes. Ela inclui tanto a fumaça produzida pela queima do cigarro quanto aquela exalada diretamente pelo fumante.

Segundo os pesquisadores, a chamada fumaça secundária pode apresentar concentrações mais elevadas de determinados compostos tóxicos e cancerígenos do que a fumaça inalada pelo fumante.

O estudo ressalta que não existe um nível seguro de exposição ao fumo passivo. Os efeitos podem atingir diferentes órgãos e estão relacionados a doenças que também afetam pessoas que fumam diretamente.

Doença cardíaca foi a principal causa associada

Entre os impactos estimados pelos pesquisadores, a doença cardíaca isquêmica foi a principal causa relacionada às mortes atribuídas ao fumo passivo.

A condição ocorre quando o músculo cardíaco não recebe oxigênio suficiente. A exposição à fumaça do tabaco pode contribuir para alterações cardiovasculares e aumentar o risco de doenças cardíacas.

Além das mortes, o estudo também calculou o impacto do fumo passivo em termos de incapacidades e doenças prematuras.

Crianças estão entre as mais afetadas

A exposição na infância preocupa especialmente por ocorrer durante uma fase de desenvolvimento do organismo. Em 2023, cerca de 767 milhões de crianças estavam expostas à fumaça de segunda mão.

Os pesquisadores estimaram que esse contato provocou 5,2 milhões de infecções respiratórias entre crianças naquele ano.

A exposição infantil pode ocorrer dentro de casa ou em outros ambientes frequentados por familiares que fumam. Por isso, medidas de controle do tabaco também são consideradas estratégias de proteção à saúde das crianças.

Número de expostos permanece alto

Embora a proporção de pessoas que fumam tenha diminuído globalmente desde 1990, o número absoluto de pessoas expostas ao fumo passivo permaneceu relativamente estável.

Segundo o estudo, esse cenário está relacionado principalmente ao crescimento da população e ao aumento da exposição em algumas regiões, especialmente na África e no Oriente Médio.

Os pesquisadores também destacam que as mulheres podem ser afetadas de maneira desproporcional pelo fumo passivo, sobretudo em locais onde o tabagismo feminino é menos frequente.

Estudo pede medidas contra a exposição

Diante dos resultados, os pesquisadores defendem políticas mais rigorosas de controle do tabaco em locais públicos e residências.

A proposta é reduzir o contato involuntário com a fumaça, com atenção especial à proteção de mulheres e crianças.

Para os autores, reconhecer o fumo passivo como um importante fator de risco pode ajudar a ampliar as medidas de prevenção e reduzir doenças relacionadas ao tabaco.