Inmet emite alertas de tempestade para 10 estados; veja áreas afetadas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu avisos de tempestade para áreas de 10 estados entre esta terça-feira, 1º, e quarta-feira, 2. Os alertas abrangem regiões do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, com previsão de chuva intensa, rajadas de vento e possibilidade de granizo.

Os estados incluídos nos avisos são Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo.

O alerta mais intenso desta terça-feira é o laranja, de perigo, que atinge áreas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O aviso começou ao meio-dia e permanece válido até as 23h59.

Segundo o Inmet, as áreas sob esse alerta podem registrar chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados de 50 a 100 milímetros ao longo do dia. Também são esperados ventos entre 60 km/h e 100 km/h e queda de granizo.

Áreas sob alerta laranja

Zona de Alerta laranja de tempestades (Inmet / Reprodução)

Em Minas Gerais, o aviso inclui o Triângulo Mineiro, Sul e Sudoeste de Minas, Zona da Mata e Campo das Vertentes.

Em São Paulo, estão na área de alerta regiões como Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Piracicaba e Vale do Paraíba.

No Rio de Janeiro, o aviso abrange o Sul Fluminense, as Baixadas, o Centro, o Norte e o Noroeste Fluminense e a Região Metropolitana.

O alerta laranja é o segundo nível mais alto na escala do Inmet. A classificação também inclui o aviso amarelo, de perigo potencial, e o vermelho, de grande perigo.

Alerta amarelo

Zona de Alerta Amarelo de tempestades (Inmet / Reprodução)

Um segundo aviso, de perigo potencial, está válido nesta terça-feira entre 9h45 e 23h59. A área de abrangência inclui trechos de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás.

Nessas regiões, a previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou acumulados de até 50 milímetros no dia. Os ventos podem variar entre 40 km/h e 60 km/h, com possibilidade de granizo.

Entre as áreas incluídas estão a Região Metropolitana de São Paulo, Campinas, litoral paulista, Vale do Paraíba, Região Metropolitana de Curitiba, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis, além de diferentes regiões de Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e trechos do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Goiás.

Previsão para quarta-feira

Na quarta-feira, 2, um novo aviso amarelo entra em vigor à meia-noite e permanece válido até as 23h59.

O alerta abrange áreas de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia. A previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou acumulados de até 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos entre 40 km/h e 60 km/h e possibilidade de granizo.

O aviso inclui a Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Norte de Minas e Grande Belo Horizonte, além de diferentes regiões do Espírito Santo e do Rio de Janeiro e trechos do sul e centro-sul da Bahia.

Frente fria avança pelo país

Os avisos do Inmet estão associados ao avanço de uma nova frente fria pelo Centro-Sul do Brasil. Segundo a Climatempo, o sistema passa rapidamente pelo Sul e alcança o Sudeste nesta terça-feira, favorecendo a formação de temporais.

Em São Paulo, a frente fria encontra uma atmosfera aquecida, condição que aumenta a possibilidade de chuva forte, rajadas de vento e granizo em alguns pontos.

As áreas de instabilidade também avançam pelo Rio de Janeiro, Sul de Minas Gerais e Triângulo Mineiro ao longo do dia.

Previsão para Sudeste, Centro-Oeste e Sul

De acordo com a Climatempo, as rajadas de vento podem variar entre 50 km/h e 70 km/h em grande parte do Sudeste, principalmente no sul e litoral paulista, Sul Fluminense e Triângulo Mineiro.

Em São Paulo, a previsão é de chuva ao longo do dia, com aumento das pancadas e risco de temporais. No Rio de Janeiro, a nebulosidade aumenta e a chuva pode variar de moderada a forte. Em Belo Horizonte, a possibilidade de chuva e trovoadas cresce principalmente durante a tarde.

No Centro-Oeste, a passagem da frente fria também provoca aumento das áreas de chuva. Mato Grosso do Sul pode registrar pancadas moderadas a fortes e temporais, enquanto áreas do sul de Goiás e de Mato Grosso também podem ter chuva.

Na região Sul, a chuva perde força em boa parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. O Paraná, no entanto, ainda apresenta risco de temporais.